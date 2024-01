'Ronaldo loopt over het veld alsof hij een scheve dildo in zijn kont heeft'

Als homoseksualiteit ooit aanvaard wordt in het voetbal moet voor Cristiano Ronaldo door de voorvechters een standbeeld opgetrokken worden, want hij was de eerste die openlijk als een flikker over de velden draafde. Hij heeft weliswaar nooit gezegd dat hij een nicht is, maar hij was wel de allereerste speler die een Champions League-finale afhaspelde met een gewaxte anus, mascara en een foto van de lul van Ricky Martin in de achterzak van z’n voetbalbroekje.

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. Illustratie: Steve Nestorovski. —

Ronaldo werd in Funchal (Portugal) geboren op 5 februari 1985, als zoon van Andrade Ronaldo, een tuinman in een openluchtsauna voor blinden, en Christabelle Ronaldo-Figueras, een opkoopster van dode knaagdieren in de blanke buitenwijken van Lissabon. Z’n moeder wilde hem al op jonge leeftijd introduceren in de knaagdierenwereld, maar in plaats van gevilde ratten alfabetisch te rangschikken, wilde Cristiano liever voetballen. Dat zat een klein beetje in de familie, omdat z’n ene grootmoeder, Achillia Ronaldo, tijdens de Tweede Wereldoorlog de Portugese troepen liet ontspannen door een bal meer dan duizend keer hoog te houden, terwijl ze ondertussen een fado speelde op een scheidsrechtersf luitje.

Al heel jong werd het zogenaamde talent van Cristiano opgemerkt, met name door de makelaar Vesiviu Porfafinio, een alcoholische albino, die overal op het platteland naar jeugdwedstrijden ging kijken, om zich tijdens de rust zodanig vol te laten lopen dat hij gedurende de tweede helft het verschil niet meer kende tussen een cornervlag en een half pond zemelen. Hij wist Cristiano echter te overtuigen om prof te worden; als compensatie vroeg hij alleen een intiem etentje bij kaarslicht, waarbij hij onder tafel voetjevrijde met de ongeveer 16-jarige feminiene spits.

Het was ongeveer in die periode dat Cristiano besloot om nooit borsthaar te krijgen, de gewoonte opvatte om voor de wedstrijd z’n teelballen in te smeren met spuug van z’n buurjongen Affelardio en tegen meisjes die op hem vielen te zeggen: ‘Sorry, het is de periode van de maand.’

Nu moeten we toegeven dat Cristiano Ronaldo een interessante carrière heeft gekend met nu en dan een doelpunt, een assist, of een kopbal. Bij Manchester United werd hij als een ster behandeld, hoewel Engelse hooligans niet meteen de grootste supporters zijn van een speler die over het veld huppelt alsof hij een scheve dildo in z’n kont heeft. Cristiano kwam dan ook beter tot z’n recht bij Real Madrid, want van de doorsnee mannelijke Spanjaard weten we dat die eigenlijk liever een signorita was geweest, en gek is op voetballers die in hun vrije tijd kanten slipjes dragen. De kantenslipjescollectie van Cristiano Ronaldo wordt overigens geschat op 12.000 exemplaren. Verder zijn Messi, Lukaku en Dirk Kuijt tien keer beter dan Ronaldo.