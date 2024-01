Win: Get Out Blu-ray

Chris, een Afro-Amerikaanse jongen, reist met zijn blanke vriendin Rose naar het zuidelijk gelegen landgoed van haar familie om kennis te maken met haar ouders Missy en Dean. Aanvankelijk denkt Chris dat het overdreven vriendelijke gedrag van de familie de manier is waarop zij omgaan met het feit dat hun dochter een donkere vriend heeft. Echter doet hij een serie vreemde ontdekkingen en komt er achter dat er een duistere reden is waarom hij uitgenodigd werd. De film kreeg zowel in de VS als in Nederland lovende recensies en won op het festival Imagine de publieksprijs Silver Scream Award.Get Out is vanaf 30 augustus verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

