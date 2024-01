Win: Get Out bioscoopkaarten plus T-shirt

Als een film 4,5 miljoen dollar kost en binnen no time 137 miljoen dollar ophaalt, is er wat aan de hand. De film in kwestie is Get Out, een thriller die op het Sundance Film Festival in première ging en in april bij ons gaat draaien. Het is er eentje van de makers van The Visit, de Insidious-films en The Gift. Comedian Jordan Peele schreef het scenario en maakt zijn regiedebuut met de film. Daniel Kaluuya (Sicario) speelt de rol van Chris, een donkere jongen die met zijn blanke vriendin Rose naar haar familie reist om kennis te maken met haar ouders. Wat hij daar aantreft is niets minder dan een warm bad. Iedereen is extreem aardig en voorkomend. Komt het omdat hij een kleurtje heeft en niemand hem op de pik wil trappen? Dat zou je denken, maar gaandeweg ontdekt Chris dat er heel andere dingen spelen op het landgoed. En dat achter de uitnodiging van de schoonfamilie iets naars schuilt.Get out draait vanaf 20 april in de bioscoop.

www.getoutfilm.nl

https://youtu.be/TJ6pASxjixc