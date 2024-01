Longread | The Limit  hierom stopte Anita Doth met 2 Unlimited

25 jaar na hun doorbraak met Get Ready For This is Anita Doth uit 2 Unlimited gezet. Niet gestapt, zoals andere media beweren. De Amsterdamse zangeres vertelt het echte verhaal achter de breuk met rapper Ray Slijngaard, die met een andere zangeres doorgaat met de succesformatie uit de jaren negentig. En nu? ‘Nu is het Anita-time!’

‘Anita zegt 2 Unlimited vaarwel’ en ‘Anita stapt uit 2 Unlimited’ kopten de roddelrubrieken in april. De helft van het duo dat in de jaren negentig de aardbol veroverde met toegankelijke eurodance wil één ding rechtzetten: ze is pertinent níet zelf uit 2 Unlimited gestapt. Dat Anita Doth (44) eind april stopte met de formatie die wereldwijd miljoenen jongeren in beweging bracht met hits als Twilight Zone en No Limit, werd haar opgelegd door anderen.

Hoe zat het ook alweer? We nemen een stap terug in de tijd. In 1991 richtten twee Belgische producers een formatie op met een mannelijke rapper en een zangeres die gemakkelijk in het gehoor liggende melodieën en stevige danceritmes maakten. Doth was een meid van negentien die als receptioniste op de afdeling parkeerboetes van een Amsterdams politiebureau werkte. Ray Slijngaard was ook negentien en werkte als hulpkok op Schiphol.

‘De groep werd weliswaar door het producersduo opgericht,’ zegt Doth, ‘maar het idee achter een rapper en een zangeres kwam van Ray. Hij werd gevraagd een rap te schrijven voor 2 Unlimited en heeft daar toen een stukje zang voor een meisje bij geschreven. Via een gezamenlijke vriend kon ik auditie doen.’

Het duo Slijngaard-Doth kreeg veel creatieve invloed doordat ze zelf de liedjes schreven en het imago bepaalden. Niet lang na hun eerste hit Get Ready For This, eind 1991, brak 2 Unlimited door in Groot-Brittannië. Ze tourden de hele wereld over, van Australië tot Japan, en domineerden in de jaren negentig de hitlijsten. 2 Unlimited scoorde maar liefst zestien hits in vijf jaar tijd. Hun grootste hit, No Limit, bereikte in 1993 in 35 landen de nummer 1-positie. Tot de limiet bereikt was en de best verkopende Nederlands-Belgische popformatie aller tijden in 1996 met een hoop media-aandacht uit elkaar ging. Er kwam nog wel een reünie (officieus in 2009 en officieel in 2012), tot een rechtenkwestie in april 2016 het definitieve einde van de succesvolle danceformatie inluidde.

Solocarrière

‘Het is niet mijn eigen beslissing geweest,’ zegt Doth nu tegen Nieuwe Revu. ‘Ik was graag doorgegaan met 2 Unlimited, maar naast de optredens die ik met de formatie deed, heb ik ook altijd mijn solocarrière gehad. Ik zing ook zelf en treed graag op met liedjes die ik zelf uitkies en met eigen werk. Dat mocht ineens niet meer van de mensen achter 2 Unlimited.’ Zoals de Belgische oprichter Jean-Paul De Coster, de eigenaar van de merknaam 2 Unlimited. ‘Kijk, het zit zo: we huren eigenlijk de naam 2 Unlimited omdat die niet van onszelf is. De huurtermijn was nu ten einde gekomen, waarna onderhandelingen zijn gestart over de voortgang van de formatie.

Mijn logica is: alles loopt goed, alle partijen hebben er financieel voordeel van dus laten we gewoon doorgaan zoals het gaat. Wat mij betreft hadden we niet hoeven onderhandelen en konden we mooie muziekplannen gaan maken voor de toekomst. Maar de andere partij wilde met Ray en mij om de tafel over nieuwe voorwaarden. Op veel punten werden we het eens omdat ik bereid was concessies te doen. We hadden feitelijk al een akkoord, maar nadat we het eens waren geworden, kwamen ze toch nog met één eis waarmee ik niet akkoord kon en wilde gaan: ik zou moeten stoppen met mijn solocarrière. In al die jaren met 2 Unlimited heb ik altijd mijn eigen zangloopbaan gehad, puur omdat ik creatief wil blijven en me niet wil vastpinnen op één muziekstijl en één formatie. Er is meer te doen in de muziekwereld dan alleen 2 Unlimited.’

Een verdeling van haar tijd en aandacht zat er niet in. ‘Ik heb tijdens de onderhandelingen aangegeven dat 2 Unlimited de volle honderd procent van mijn passie, energie en tijd kon krijgen en dat ik de groep altijd voorrang zou geven boven alles. Maar dat was blijkbaar niet genoeg. Ze wilden dat ik helemaal stopte met solozingen. En met die eis kon ik niet leven. Ik kreeg een dag bedenktijd en toen dat ultimatum verliep, kreeg ik te horen dat ik niet meer mag optreden met de naam 2 Unlimited. Dat was eind april. In de media verschenen berichten dat ik uit 2 Unlimited was gestapt, maar zo zit het dus niet. Zoals ik het hier vertel, is het gegaan. Er is me meegedeeld dat ik er niet meer bij zit. Ik ben daar niet verbitterd over, want ik voel me juist sterk. Ik heb me niet in een hoekje laten drijven.’

Hele ziel en zaligheid

De breuk had niet op een slechter moment kunnen komen. ‘Dit jaar is het 25-jarig jubileum van 2 Unlimited. Het had een feestjaar moeten worden. Ik heb tot op de dag van vandaag geen officieel bericht gekregen en de rest van de dansers, geluidsmensen en tourmanagers is pas vier weken geleden op de hoogte gesteld van het feit dat ook hun werkzaamheden niet meer gewenst zijn. Dus niet alleen ik, maar bijna het hele team is aan de kant gezet. Ik weet het al sinds februari, maar zij hebben al die tijd in onzekerheid gezeten. Heel onaardig en onprofessioneel.’

Dat er exact twintig jaar na de eerste breuk wederom een halt wordt toegeroepen aan de samenwerking tussen Ray en Anita valt laatstgenoemde zwaar. Vooral het gebrek aan respect maakt de zangeres teleurgesteld; ze heeft zich al die tijd met haar hele ziel en zaligheid voor 2 Unlimited ingezet.

‘Natuurlijk had ik wel op iets meer credits gerekend. In de perioden dat we als collectief aan het werk waren, heb ik me maximaal ingezet en heb ik alles gegeven. Daar blijkt weinig dank uit op deze manier, vind ik. Of ik op steun van Ray kon rekenen toen de producer me eruit zette? Dat is een beetje het wrange aan het verhaal. Hij had kunnen zeggen: Ja hallo, zo gaan we niet met elkaar om. Anita hoort erbij. Maar dat deed hij niet. Ray gaat door met 2 Unlimited, ze hebben inmiddels een andere zangeres gevonden. Je hoeft heus niet elkaars dikste maatjes te zijn als je samen muziek maakt, maar ik had natuurlijk wel op iets meer collegialiteit gerekend. Op social media krijg ik te horen dat 2 Unlimited zonder Anita ondenkbaar is en dat veel fans woedend zijn. Ik krijg alleen maar liefde en respect voor mijn besluit.’

Nadat de ergste woede een beetje was gaan liggen, voelde ze vooral opluchting. De samenwerking met het hele team en vooral met Slijngaard verliep daarvoor toch al niet zo soepel. Sinds 2013 werden er geen nieuwe releases meer uitgebracht, mede omdat de rapper geen nieuwe muziek meer wilde maken.

Op Facebook vertelde hij dat hij zich te oud voelt en geen inspiratie meer heeft.

Doth: ‘2 Unlimited is een formatie die alleen nog optredens doet. Ik miste de creativiteit en wilde daarom beslist mijn eigen solocarrière houden. Dat ik daarin werd gedwarsboomd, heeft te maken met machtsmisbruik, manipulatie en gebrek aan respect. Ik voelde me als vrouw in dit team vaak niet serieus genomen.’

Kanker overwonnen

De zangeres is teleurgesteld en zit vol onbegrip, maar voelt desondanks geen rancune en is beslist niet zuur. Eerder is ze trots dat ze zich niet heeft laten manipuleren. Doth heeft overduidelijk voor zichzelf gekozen. Ze weet wat vechten is, sinds in 2010 borstkanker werd geconstateerd. Haar zoontje Destyno (11) was toen nog maar een kleuter en ze was vastberaden de vreselijke ziekte te overwinnen. Dat lukte grandioos; na een zwaar traject met chemotherapie werd ze schoon verklaard.

Het betekende een ommekeer in haar leven. ‘Ik heb bewust besloten dat ik alles in mijn leven ga veranderen,’ zegt de zangeres die in 2014 dochter Ameerah op de wereld zette, strijdvaardig. ‘Op ieder niveau wil ik een level hoger leven: mijn kinderen, werk, vriendschap, liefde, persoonlijk. Ik wil meer moeder zijn, meer genieten, meer leven. Meer Anita zijn. Dat lukt goed.

Ik heb twee kinderen van wie ik zielsveel hou en ben professioneel bezig met mijn solocarrière. Ik neem plaatjes op met andere muzikanten en producers. Ook heb ik een eigen liveshow met band ontwikkeld: From Nineties to Now. Ik zing een aantal 2 Unlimited-hits, aangevuld met eigen materiaal en allerlei superbekende coverliedjes uit de jaren negentig, maar ook van nu. Die hebben we in een eigen uitvoering gegoten en inmiddels zijn we te boeken voor evenementen, festivals en feesten. Op 2 september speel ik mijn soloshow voor het eerst op het feest 90s Unlimited in de Q-Factory in Amsterdam, waar bijvoorbeeld ook T-Spoon optreedt. Ik haal hier veel plezier en energie uit en ik hoop zo de beslommeringen rondom 2 Unlimited snel te vergeten. Natuurlijk heb ik ervan geleerd, net als van het overwinnen van een ziekte die voor vele anderen dodelijk is geweest. Ik sta heel anders in het leven, veel sterker en met duidelijke doelen en grenzen. Niemand maakt mij meer gek. Het is nu Anita-time.’