Donald Trump komt op met 2 Unlimited, Anita walgt ervan

Er is al heel wat te doen geweest rond de muziekkeuzes van Donald Trump. Zo heeft Adele de republikeinse presidentskandidaat verboden haar muziek te gebruiken tijdens zijn campagnes, onder anderen Neil Young en Michael Stipe van R.E.M. volgden haar.

Maar nu ook tumult vanuit Nederland. Te weten dat Trump tijdens zijn evenementen wel eens opkomt met Get Ready For This, een van de bekendste nummers van 2 Unlimited. En dat tot weerzin van Anita Doth, die samen met Ray Slijngaard het dance-duo vormde dat Nederland in de jaren 90 wist te veroveren.

"Ik zou er werk van hebben gemaakt het nummer een halt toe te roepen", zegt Anita tegen NU.nl . "Waarom Ray en Philip de Wilde (een van de bedenkers van 2 Unlimited, red.) dat nog niet gedaan hebben is me een raadsel. Ik hoop dat ze ermee bezig zijn." Anita kan zelf niets doen, omdat het nummer door Ray is geschreven. Hij heeft zelf nog niet gereageerd.

Trump Soundttrack

Check vooral de Trump Soundtrack van Washington Post op Spotify. Helaas niet in te sluiten in dit bericht.