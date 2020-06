Wie denkt Ronald Molendijk wel dat hij is?

Hoe deskundig ben je dan als deskundige?

Hoe kan het dat je als expert in een showbizzprogramma de mensen in je expertisegebied niet kent?

Dat is inderdaad nogal raar. Recent stelde Ronald Molendijk, die als dj zijn sporen heeft verdiend, in Shownieuws vreemde vragen over het bekende Ik Vertrek-stel Theo en Jolanda. Wilde Molendijk stoer doen met de houding dat hij alleen de allerbekendste artiesten kent en de realityserie-pulp vanzelfsprekend aan hem voorbijgaat? Misschien. Maar toen hij in dezelfde uitzending óók geen flauw benul had wie William Spaaij is, zakte hij bij ons definitief door het lente-ijs. Spaaij staat al twaalf jaar aan de absolute top in musicalland met de meest tot de verbeelding sprekende hoofdrollen in grote theaterproducties.

Begrijpelijk dat hoofdredacteuren van gossipbladen als deskundigen optreden in entertainmentprogramma’s, maar wat doet die Molendijk daar dan?

Hij is een vriendje van Erland Galjaard. Beiden groeiden op in Rotterdam, kwamen in dezelfde clubs en maakten samen de opkomst van de dance mee. Samen vormen ze het dj-duo Soulvation; ze omschrijven hun eigen sound als hard hitting tech and club house. Toen Galjaard programmadirecteur bij RTL was, dook Molendijk ineens overal op in RTL-programma’s: als jurylid bij Het Orkest Van Nederland en bij Idols, als kandidaat in Een Goed Stel Hersens en als bijzettafeltje in RTL Boulevard. In november stapte Molendijk over naar Talpa Network, kwispelend als een kwijlend hondje achter Galjaard aan, die daar in het nestje van John de Mol intussen een baantje heeft gekregen als strategisch adviseur.

Wat vindt Ronald Molendijk van zichzelf?

‘Ik ben geboren in Rotterdam-Zuid. Als iemand mij verbaal of fysiek aanvalt, schreeuwt alles in mij dat ik harder en heftiger moet terugslaan.’

Wat vinden wij van Ronald Molendijk?

We zoeken alvast dekking onder onze bureautjes voor de genadeloze en nietsontziende sancties van deze meedogenloze deskundoloog.

RICK ROMIJN sidekick VI

‘Toen we met het radioprogramma Veronica Inside de Gouden Radioring 2019 wonnen, had Molendijk er kritiek op dat we actief aan werving van stemmen hadden gedaan. Klinkklare nonsens natuurlijk; in verkiezingstijd doen politieke partijen niets anders en ook talentenjachten vragen om stemmen van de kijkers. Ik vond die reactie van Molendijk dus achterhaald. Zelf heeft hij niet veel successen op zijn palmares staan. Hij was een ontzettend goede dj, voelde prima de sfeer aan en heeft Nighttown in Rotterdam groot gemaakt. Ik kwam er vroeger geregeld, hij draaide daar echt geweldig. Maar ja, die tent is al jaren failliet. Hij is nu entertainmentdeskundige en dan denk ik met alle respect: wat heeft hij gedaan in de showbizz? Dat hij sommige artiesten niet kent, vind ik niet kunnen. Als je aan die desk staat, moet je William Spaaij natuurlijk wel kennen. Maar Molendijk vindt zichzelf waarschijnlijk te cool om tegelijk dj te zijn én te weten wie een grote rol speelde in de musical over Annie M.G. Schmidt. Ik vind het niet storend wat hij doet, maar als hij over bepaalde nieuwe muziek zegt dat hij het niet goed vindt, krab ik weleens achter mijn oren. Kijk, hij heeft één keer in zijn leven een klein Top 40-hitje gehad met De Rode Schoentjes. Ik vind hem een aardige gozer, maar Molendijk heeft niet de statuur om muziek van anderen te bekritiseren.’

PETER R. DE VRIES ex-collega RTL Boulevard

‘Ronald Molendijk is een character in televisieland. Een man die geknipt is voor programma’s als Boulevard. Hij heeft een mening, durft iets te zeggen en kan het beeldend verwoorden. Ik had absoluut een klik met hem, ook omdat hij wars is van hypocrisie en het meten met twee maten. Ronald zegt waar het op staat. De overstap van Boulevard naar Shownieuws is natuurlijk zoiets als van Ajax naar PEC Zwolle gaan, maar verder heb ik hem op geen fouten kunnen betrappen. Ik mis hem bij Boulevard.’

JOHAN DERKSEN bromsnor

‘Ik vind niks van Molendijk. Ik ga niet in Nieuwe Revu die man even af zitten kammen zeg, kom op. Ik doe hier niet aan mee, het spijt me. Ik heb namelijk een ontzettende hekel aan Nieuwe Revu. Zo’n kútblad vind ik dat! Goedkoop scoren en flutverhalen, ik vind het echt bagger wat jullie maken. Ik weet dat een blad met een klein team gemaakt moet worden, ik ken de problemen. Maar ik ga nu niet allerlei leuke dingetjes over Molendijk roepen om jullie te helpen. Ik ken die man ook verder helemaal niet.’

WILLIAM SPAAIJ musicalster

‘Haha, geestig! Ik hoef hier geen vraag over, hoor. Of iemand mij kent of niet interesseert mij totaal niet.’

WILFRED GENEE presentator VI

‘Ik ken hem niet, haha.’

CELINE HUIJSMANS presentatrice Shownieuws

‘Hij is als showbizzdeskundige mijn collega, maar ik zie de meerwaarde niet om iets over hem te zeggen. Of je mag vragen waarom niet? Nee, dat mag je niet vragen. Ik werk gewoon niet mee. Hoe komen jullie trouwens aan mijn nummer? Doeiii!’

EVERT SANTEGOEDS collega Shownieuws

‘Toen hij hier voor het eerst binnen liep, wist ik niet wat me te wachten stond, maar ik heb wel een klik met hem. Het is een aardige man en ik snap dat mensen bevriend met hem zijn. Achter de schermen hebben we veel lol. Ik vermaak me om het botte commentaar dat hij af en toe geeft. Vooral over de koninklijke familie is hij niet al te genuanceerd, zoals die keer dat hij suggereerde dat koning Willem-Alexander zijn creditcard maar moet trekken om de coronacrisis op te lossen. Molendijk heeft een soort vrijbrief om alles te zeggen wat hij wil, want hij is onafhankelijk.’