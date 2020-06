Wie denkt Akwasi wel dat hij is?

Dat heeft zo’n jongen toch niet nodig?

Begint de Zwarte Pieten-gezelligheidsdiscussie tegenwoordig al in juni?

We zijn er inderdaad vroeg bij dit jaar. Normaal gesproken begint het gesteggel tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet als de eerste pepernoten en chocoladeletters de schappen in glijden, maar nu er tóch een antiracismedemonstratie op de Dam gaande was, kon dit deelonderwerp net zo goed ook weer even worden aangesneden. Vrij fel ook: rapper Akwasi haalde de headlines door als een wildeman in de microfoon te gillen: ‘Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’ Het OM stelt een onderzoek in na meerdere aangiften tegen de Nederlandse rapper, acteur en schrijver van Ghanese afkomst. Die deelde op zijn beurt de bedreigingen die hij via social media ontving en hij overweegt zelf ook aangifte te doen. Dat de omstreden muziekmaker er al vroeg bij was wat betreft het uiten van zijn politieke mening, blijkt uit het feit dat hij tussen zijn veertiende en zeventiende door Nederland en België tourde met het activistische stuk Negerzoenen, Blanke Vla en Jodenkoeken.

Ik deed een oproep tot verzet en niet tot geweld

Hij staat wel meteen op de kaart als rapper toch, na al deze ophef?

Nou, hij deed al wel enige tijd leuk mee als artiest. Hij is vooral bekend als lid van het duo Zwart Licht, waarmee hij verschillende malen werd onderscheiden met een State Award. Ook was hij tafelheer en spoken word-artiest in DWDD. Vorig jaar deed Akwasi mee aan Expeditie Robinson, waarin hij het aan de stok kreeg met voormalig catwalkmodel en huidig modellenscout Mariana Verkerk. Er ontstond een flinke rel toen Verkerk haar middelvinger opstak richting Akwasi, omdat ze vond dat hij vieze en lage spelletjes speelde. Online kreeg Verkerk flink wat kritiek over zich heen na haar obscene gebaar. ‘Zij moet echt oprotten’ en ‘eng mens’ waren enkele van de reacties onder de video. Akwasi riep vervolgens op tot het sturen van wat liefde in plaats van haat.

Wat vindt Akwasi van zichzelf?

‘Ik deed een oproep tot verzet en niet tot geweld.’

Dit soort idioten hebben het woord

Wat vinden wij van Akwasi?

Je mag best in woorden vertellen wat je vindt / zolang je maar niet over trappen begint / geen daden maar woorden, dan is alles best / dan omarmen we Akwasi net zo lief als de rest.

MARIANA VERKERK aartsvijand in Expeditie Robinson

‘Ons contact in Expeditie Robinson kun je als haat-liefde omschrijven. In het begin konden we goed met elkaar opschieten, daarna hebben we erg in de clinch gelegen. Op het eind was het weer cool tussen ons. We zijn elkaar nog wel een paar keer tegengekomen, maar er is geen vriendschap ontstaan waardoor we nu nog contact hebben. Dat Akwasi pittige uitspraken heeft gedaan, heb ik hier in New York gelezen. Of deze tirade bij hem past? Akwasi kan heel fanatiek zijn, zo heb ik hem tijdens de expeditie leren kennen. Meedogenloos en met een verbeten gezicht schoot hij in een spel met een katapult en steentjes mijn bordjes kapot. Hij kan rustig en kalm zijn, maar ook ineens ongekend gedreven en gepassioneerd uit de hoek komen. Hij doet natuurlijk wel vaker mee aan discussies over racisme, dus ik vond het geen verrassing dat hij ook nu vooropging in de strijd. Misschien heeft hij zijn uitspraak gedaan voor het shockeffect.’

We hebben flink in de clinch gelegen

SYLVANA SIMONS medestander

‘Ik spreek liever niet over andere mensen, maar in dit geval ben ik het Akwasi schuldig om het voor hem op te nemen. Hij is een van de lichtende voorbeelden en stemmen van zijn generatie. Ik vind vooral de context van zijn uitspraken belangrijk. Ik ken Akwasi persoonlijk en ik was erbij op de Dam. Ik vind het bewonderenswaardig hoe hij zijn nek heeft uitgestoken. Hij heeft een emotie verwoord die alom aanwezig was tijdens de protesten. Namens heel veel mensen die daar waren, heeft hij uiting gegeven aan het collectieve gevoel van de demonstratie tegen racisme. Ik ga er absoluut niet vanuit dat Akwasi het meent wat hij heeft gezegd over dat schoppen. Of ik ben geschrokken van zijn agressieve toon? Veel mensen gaan denk ik voorbij aan het feit dat het van hem geen actie is, maar een reactie. Een reactie op het geweld dat Zwarte Piet is, een reactie op het geweld dat institutioneel racisme is en een reactie op het tastbare geweld van de politie. Als je Akwasi’s uitspraken beoordeelt als een losse actie, dan kan ik het me goed voorstellen dat sommige mensen dat misschien niet begrijpen. Ik zou het jammer vinden als die mensen het niet willen aannemen hoe het echt zit, of hem ervoor veroordelen. Want als je de context meeweegt, begrijpen we het allemaal wel, denk ik. Akwasi en veel andere prominente zwarte Nederlanders zullen zich moeten realiseren dat deze uitspraken een langetermijneffect kunnen hebben. Iedereen weet van zwarte voetballers nog precies wanneer ze een penalty hebben gemist, terwijl er ontzettend veel beslissende penalty’s gemist zijn. Als er in een voetbalpraatprogramma racistische uitspraken of verschrikkelijke vernederingen over transgenders voorkomen, stappen we daar snel overheen door een week later te zeggen: “Nu weer even normaal doen.” Dat geldt echter niet voor mensen als Akwasi, ikzelf of zwarte voetballers die een penalty hebben gemist. De gebeurtenissen op de Dam zullen Akwasi nog wel lang nagedragen worden.’

Bewonderenswaardig hoe hij zijn nek uitstak

LANGE FRANS collega-rapper

‘Als rapper en tekstdichter is Akwasi een absolute vakman die ik hoog heb zitten. Een ambachtsman. Raptechnisch gezien heeft hij ook een heel goede, zware stem. Iets wat mij heel erg aanspreekt in hem, is dat hij een heel slimme en belezen jongen is. Dan krijg je dus interessante teksten waar je af en toe wat langer over na moet denken. We hebben een paar jaar geleden samengewerkt voor de remix van zijn single Pauline met Rob Dekay. Die single vond ik teringdope en dat had ik eens aan Akwasi aangegeven: als er een remix komt, wil ik erop. Dat is gebeurd met Akwasi, Rob Dekay, Jayh Jawson en ik. Die plaat vond ik gewoon hard. In een eerlijkere wereld was het gewoon een grote hit geweest, maar soms is het voor een plaat niet de goede tijd of ruimte om een hit te worden.’

Het is een heel belezen en slimme jongen