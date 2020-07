Wie denkt Saskia Noort wel dat zij is?

Van je familie moet je het maar hebben.

De aandacht voor het nieuwe boek van Noort lijkt te worden overschaduwd door de ruzie met Jan Roos?

Het gesteggel tussen de twee duurt al jaren. Al in 2018 liet de bestsellerauteur weten dat ze het contact met de columnist en voormalig politicus had verbroken. Roos meldde toen: ‘Ze wil niks meer met me te maken hebben. Ik deug niet, dus ben van alle kinderfoto’s gepoetst.’

Is er altijd al bonje geweest?

Nee, dat is van de laatste jaren. In 2015 werden er nog mierzoete berichtjes over elkaar gepost op Twitter. Roos nam het zelfs op voor haar: ‘Sas is mijn nicht. Kom niet aan mijn familie,’ twitterde hij. Waarop nichtlief kwijlend schreef: ‘Dank neef, voor je support.’ Roos sloot slijmend af met: ‘Family first!’

Waar en wanneer ging het mis?

Op Twitter in 2016. Noort en Roos kregen ruzie. De discussie begon over vluchtelingenproblematiek en een massa-aanranding in Keulen, maar werd snel persoonlijk. Tussen de regels door leek Noort haar neef namelijk over één kam te scheren met de heren die verantwoordelijk waren geweest voor de brute groepsverkrachting. Noort wees Roos erop dat zijn zelfgekozen bijnaam ‘grootverbruiker van vrouwen’ gebruik impliceert en niets te maken heeft met relaties of liefde. Waarop Roos haar toesnauwde: ‘Ach, jij hebt een leven lang geneukt met liefdes en relaties. Romantisch hoor.’ Sindsdien kunnen de twee elkaar niet meer uitstaan.

En wat is er momenteel aan de hand?

Ook weer Twitter-ellende. Het ging zó ver dat Roos zijn nicht ‘hypocriet en verschrikkelijk stupide’ noemde. Noort gaat aangifte doen en fulmineerde tegen Roos: ‘Wij willen hem niet meer zien vanwege zijn gelieg en gedrag, zijn extreme gescheld, zijn obsessieve jaloezie en zijn narcistische persoonlijkheid.’

Wat vindt Saskia Noort van zichzelf?

Wat vinden wij van Saskia Noort?

Een spelfout in je achternaam is geen beste aanbeveling voor je boeken.

JAN ROOS verstoten neef

‘Onze moeders zijn zussen, dus we zijn volle neef en nicht. Mijn moeder zit niet op Twitter, maar krijgt de hele tijd screenshots doorgestuurd van wat ik heb getwitterd. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Het is jammer dat de hele familie opgebroken is omdat ik niet pas in een situatie waarin zij heel graag wil deugen. Ze wil liever niet in verband worden gebracht met iemand die niet denkt zoals zij. Ik vind het prima; ik heb ook geen behoefte aan mensen die zo intolerant zijn. Iedereen in Nederland mag er een andere mening op nahouden, maar zij heeft daar niet zoveel mee. De mensen die de inclusieve samenleving als het hoogst haalbare zien, willen die samenleving wel graag zónder andere meningen en andere zaken die in de weg staan. Oftewel: het is een heel exclusieve samenleving. Dat mag, maar het is niet heel oprecht. Mensen die de hele dag roepen dat alles de schuld is van “witte mannen”, kunnen niet de titel dragen van antiracist en antiseksist. Want mensen veroordelen op basis van hun huidskleur en geslacht: dat is nou precies wat racisme en seksisme is. Zij is daar niet de enige in; er is een hele stroming die zelf vindt correct en deugdzaam te zijn, maar tegenovergestelde dingen beweert. Daar heb ik weleens mijn vraagtekens bij gezet, en nu ben ik geloof ik niet goed bij mijn hoofd. Het zal wel, dat is allemaal voor haar rekening. Ze heeft me geblokkeerd op social media, maar ik heb meegekregen dat ze een soort psychoanalyse van me heeft gemaakt. Dat vind ik aardig, aangezien ik de beste vrouw al jaren niet heb gesproken. Ik weet dus niet waar ze het vandaan haalt dat ik een pathologische leugenaar zou zijn. Een sneu grachtengordelwijf heb ik haar nooit genoemd. Dat heeft ze beweerd, maar dat heb ik nooit gezegd. Heeft ze dus verzonnen. En dat noemt míj een pathologische leugenaar.’

HANS NIJENHUIS hoofdredacteur AD

‘Saskia is twee jaar geleden als columnist begonnen bij ons zaterdagkatern. Haar laatste twee thrillers zijn wat meer maatschappelijk georiënteerd. Bij ons heeft ze een plek gevonden waar ze die kant kan laten zien. Zonder dat ze keihard feministisch is, komt ze op voor vrouwendingen. Ze schrijft over homoseksualiteit, racisme en vrouwenmisbruik; niet per se onderwerpen waar je op zaterdagochtend op zit te wachten. Je leest het toch, omdat het van háár is. Haar bijdragen helpen de lezer om op een toegankelijke manier over lastige dingen na te denken. Haar columns slaan goed aan, we krijgen elke week positieve brieven binnen. Je moet er heel soms een Randstedelijk woordenboek bij pakken voor woorden als “woke” en “rants”. In haar ruzie met Jan Roos sta ik geheel aan de kant van Saskia. Ze is tegen het macho- en opschepgedrag van mannen. Goed dat ze dat doet. Ik heb zelf een vrouw en twee dochters en weet dat er nog een wereld te winnen is op dat gebied.’

SASKIA die van Serge

‘Van mijn naamgenoot heb ik zeker weleens boeken gelezen. In de vakanties lees ik wel, anders kom ik er niet aan toe: Serge en ik zijn niet alleen vijftig jaar getrouwd, we zitten ook vijftig jaar in het artiestenvak. Ik ben meer een schrijver dan een lezer. Saskia Noort is van 1967, ik ben van 1947: er bestaat een reële kans dat ze naar mij vernoemd is. Toen wij begonnen, waren er nog niet zoveel Saskia’s. Ik heb vaak gehoord dat meiden naar mij werden vernoemd. Er bestaat zelfs een tweeling van een meisje en een jongen, die Saskia & Serge heten.’

TOMÁS KRUIJER uitgever

‘Op 2 juli lanceren we haar nieuwe boek Bonuskind bij ons. Het is haar eerste thriller bij The House of Books en daar zijn we trots op, want Saskia Noort is wat mij betreft de beste auteur van ons land op thrillergebied. ’