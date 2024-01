Win: Terminator 2: Judgment Day  3D bioscoopkaarten

Bijna tien jaar zijn verstreken sinds Sarah Connors eerste beproeving. Haar zoon John, de toekomstige leider van het verzet, is opgegroeid tot een flinke jonge kerel. Maar hun nachtmerrie is verre van voorbij. Uit de toekomst daagt een nieuw, nog dodelijker Terminator-model op. Zijn missie: John Connor uit de weg ruimen voor hij volwassen wordt. Gelukkig staan Sarah en John niet alleen in hun strijd met deze angstaanjagende Terminator. Ook het menselijke verzet heeft namelijk een krijger naar het verleden teruggestuurd, zijn missie: John Connor koste wat kost beschermen. De strijd voor morgen kan losbarsten...

James Cameron bewerkte Terminator 2 tot een waanzinnig 3D-spektakel in samenwerking met DMG Entertainment en StudioCanal. Arnold Schwarzenegger is op zijn best in zijn rol als de cyborg uit de toekomst in één van de succesvolste sequels aller tijden.Terminator 2: Judgment Day – 3D draait vanaf 24 augustus in de bioscoop.

