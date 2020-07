‘Ik ben een feiten­ neuker, dat zit gewoon in me’

‘Ik kan niet tussen Diederik en Henry kiezen, dus ik ga voor Ton Kas.’

01 Hardcover of soft shell

‘Hardcover, want zo heet mijn nieuwe theaterprogramma. De titel haakt aan op het feit dat een hardcover ten opzichte van een paperback de betere versie is. Er is over nagedacht, er zit meer tijd in. Mijn voorstelling is een ode aan de esthetiek, een soort tegenreactie op de #nofilter-beweging. Alles moet tegenwoordig echt, waarom mag iets niet gewoon mooi zijn? Hoezo is het fout als je soms een beetje uitpakt? Ik zou nu eigenlijk aan het touren zijn met Hardcover, dertig try-outs, en dan vanaf september nog zeventig voorstellingen. Door het coronavirus wordt alles steeds verplaatst, dus het is zeer onzeker of dat er ooit nog van komt.’

02 Thuisblijven of weggaan

‘Normaal ben ik enorm van het weggaan. Als ik in de zomer van vorig jaar tien dagen thuis ben geweest, dan was het veel. Ik was alleen maar de hort op: opnames voor Klikbeet, naar festivals gaan, werken aan mijn nieuwe voorstelling, met vrienden afspreken. Nu ik de laatste maanden noodgedwongen meer aan huis gekluisterd zit, merk ik dat ik dat veel fijner vind dan ik dacht. Ik ging er altijd vanuit dat ik ontzettende fomo had, de angst om iets te missen. Maar ik ervaar het juist als heel fijn om thuis te zijn en energie en liefde in mijn woning te steken. Dingetjes repareren, meubels anders neerzetten, lekker suf de boel een beetje decoreren. Ik waardeer het thuiszijn veel meer dan voor de coronacrisis.’

03 Mazzelaar of uiterst talentvol

‘Het is een ontzettend cliché, en ik vind het ook altijd heel vermoeiend als ik andere mensen het hoor zeggen, maar ik ben lang bang geweest dat mensen er achter zouden komen dat ik eigenlijk niets kan. Dat had ik vroeger nog veel meer dan nu, want met de jaren is er toch steeds vaker iets geweest dat lukte. Als je af en toe een succesje hebt, dan word je daar wat rustiger in. Het bewijst dat je toch wel iets in je mars hebt. Het is nobel om te zeggen dat ik puur en alleen mazzel heb gehad, maar je moet toch ook talent hebben om ergens te komen. Kun je helemaal niks, dan ga je het niet redden.’

04 Burn-out of bore-out

‘Als een bore-out betekent dat ik voor de veilige weg zou kiezen of had gekozen, dan kies ik voor burn-out. Ik ben altijd gegaan voor mijn dromen en ga daarbij constant over m’n grenzen, waardoor ik al meerdere keren op het randje van overspannenheid heb gestaan. Maar als ik kijk naar de situatie waarin ik nu zit, met wekelijks één opnamedag van Klikbeet en verder eigenlijk niks, dan voldoet dat meer aan een bore-out. Het leven is veel saaier geworden, omdat heel veel dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Aan het begin dacht ik: ik word helemaal gék, maar ik merk dat ik het heel fijn vind dat er nu meer tijd en aandacht is

05 Mark Rutte of Jesse Klaver

‘Ik kan niet beoordelen of Mark Rutte het politiek gezien goed heeft gedaan in deze tijd, zoveel verstand heb ik er niet van. Maar hij geeft mij wel het idee dat hij het goed doet. Ik vind het prettig dat hij degene is die in deze crisisperiode de leider van ons land is. Maar partij-technisch zou ik nooit op iemand van de VVD stemmen, dus ik ga toch voor Jesse Klaver. Hij is van GroenLinks en ik stem altijd op GroenLinks, omdat ze sociaal en links zijn. Ik vind het belangrijk dat er een goeie verdeling is in ons land.’

06 Angela de Jong of Rob Goossens

‘Wie is Rob Goossens? Doet hij ongeveer hetzelfde als Angela? Dan allebei niet, ik vind zulke types vermoeiend. Van Angela weet ik wel wie ze is, dat komt door Promenade. Iedereen had het over haar, waardoor het idee ontstond om in het programma zo’n soort personage te spelen. Ik ben haar gaan researchen, maar ze is niet echt mijn bloedgroep, dus dat is het niet geworden. In de tijd dat Promenade op tv was, heeft ze nooit iets over ons geschreven, maar een paar maanden later heeft ze het in een bijzin even helemaal afgekraakt. Dat was genieten, ze heeft het blijkbaar wel gezien.’

07 Introvert of extravert

‘Ik ben zelf extravert en heb altijd het idee gehad dat ik extraverte mensen leuker vind dan introverte. Extraverte mensen zeggen gewoon wat ze bedoelen, ze zijn wat directer, waardoor de situatie meteen duidelijk is voor iedereen. Ik denk dat ik introverte mensen altijd een beetje beangstigend heb gevonden, omdat ik het idee had dat ik ze niet kon lezen. Daardoor dacht ik dat ik extraverte mensen prettiger gezelschap vond, totdat ik een relatie kreeg met mijn huidige vriend. Hij is heel introvert, waardoor ik dat beter ben gaan begrijpen. Hij is veel meer kat uit de boom, kalmer, gelijkmatiger en minder oordelend dan extraverte mensen. Dat is een heel fijne energie om erbij te hebben. Sterker nog: als we allebei van die schreeuwlelijken zouden zijn, dan zou dat heel vermoeiend zijn. Hij is heus ook weleens extreem vrolijk of heel boos, alleen niet zo vaak als extraverte mensen. En als hij het dan is, dan is het superoprecht. Dat waardeer ik heel erg.’

08 Cougar of milf

‘Mijn vriend Josèff is tien jaar ouder dan ik, dus een cougar wordt lastig. Doe dan maar milf, ik probeer te blijven investeren in hoe ik eruitzie. Niet met allemaal botoxspuiten en dat soort onzin, wel met goede verzorging en passende kleding. Ik zie regelmatig vrouwen voorbijkomen van wie ik denk: ze hebben het opgegeven, de handdoek in de ring gegooid, klaar ermee. Zo wil ik niet zijn, ook niet als ik moeder zou worden. Een vriendin van me zei laatst: “Met kinderen erbij is het alsof je ineens een soort groepje bent.” Het heeft geen haast, maar het lijkt me wel leuk, zo’n gezinnetje. Voor iemand als ik met fomo is niet-kinderen-krijgen ook lastig. Ik wil het gewoon meemaken.’

10 Influencer of zangeres

‘Ik weet nooit zo goed wat een influencer is. Je bent een levend reclamebord, verder eigenlijk niets. Dat wil je toch niet? Dan ben ik veel liever zangeres, want dat betekent dat je een talent hebt waarmee je mensen kunt ontroeren. Ik heb al zangles sinds mijn vroege jeugd, omdat ik zingen heel leuk vind, maar ik heb nooit specifiek de droom gehad om zangeres te worden. Het gaat mij om de combinatie van de dingen die ik het liefste doe: iets bedenken en maken, acteren, op het toneel staan en zingen. Omdat ik nooit kon en wilde kiezen, doe ik het nu allemaal. En dat bevalt best goed.’

11 Jeugdtrauma of voltooid verleden tijd

‘Voltooid verleden tijd, wat voor mij niet betekent dat je iets volledig achter je laat. Mijn moeder is overleden toen ik 11 jaar was, en dat zal ik voor altijd met me meedragen. Dat is ook goed, denk ik. Je kunt accepteren dat iets is zoals het is, maar tegelijkertijd ook af en toe ruimte geven aan het verdriet dat je voelt. Ik sluit het niet af, maar ik kan er wel goed mee leven. Volgens mij brengt alles wat je meemaakt, ook de shit en de ellende, uiteindelijk iets positiefs met zich mee, omdat je er kracht uit kunt putten en ontdekt dat er niets is wat je helemaal kan breken. Ze zeggen altijd zo mooi: ‘What doesn’t kill you, makes you stronger.’ Meer cliché gaat het niet worden, maar het is wel heel erg waar.’

12 Ajax of Feyenoord

‘Ajax. Mijn broer is al van jongs af aan heel erg fan van voetbal, dus via hem heb ik het wel een beetje meegekregen. Maar ik ga nooit naar wedstrijden en kijk het ook niet op tv. Ik boks en ik dans. Dansen doe ik al heel lang, dancehall en streetdance. Ik vind het lekker dat je door moeilijke choreografieën helemaal uit je hoofd raakt en in je lijf. Maar ik ben momenteel verliefd op boksen, wat een vriendin van me op anderhalve meter afstand geeft. Ik had altijd het idee dat boksen niks voor mij zou zijn, maar het is een ontzettend fijne manier om je energie eruit te gooien. Als je ergens mee zit, dan kun je even rammen, en daarna ben je al je agressie weer kwijt. Dat is, denk ik, waarom het werkt.’

13 Laat-maar-waaien of controlfreak

Controlfreak. Ik ben een perfectionist die wil dat alles tot in de puntjes is geregeld. Als ik aan een programma werk, zullen er best weleens mensen zijn die me een zeikerd vinden. Het is denk ik ook niet altijd leuk om met mij te werken. Ik ben een feitenneuker, dat zit gewoon in me. Niet alleen in mijn werk, maar zoals je ziet (wijst om zich heen in haar keurig opgeruimde, stijlvol ingerichte woonkamer, red.) ook in mijn huis. Ik hou van orde, dus zo ziet het er eigenlijk altijd uit. Is het ’s avonds toch een keer een beetje rommelig, dan ruim ik het op voordat ik naar bed ga. Mijn werk en hoofd zijn best wel een soort van chaotisch, en als er dan ook nog chaos om mij heen is, dan word ik gek.’

14 Diederik Ebbinge of Henry van Loon

‘Wat een kutvraag! Ik kan niet tussen Diederik en Henry kiezen, dus ik ga voor Ton Kas. Vanaf begin augustus zijn we met z’n vieren te zien in een nieuw seizoen van Promenade, waar ik superveel zin in heb. Ik denk dat het een van de leukste samenwerkingen is die ik ooit op professioneel gebied heb gehad. Diederik is echt de schipper, maar heel prettig om mee samen te werken. Henry vind ik een van de grappigste personen op aarde. En Ton is ook gewoon fantastisch. In het begin werd het helemaal afgefikt, later begonnen mensen het meer te snappen en werd het een soort culthit. Maar er blijven gelukkig altijd mensen die boos zijn of niet begrijpen wat we aan het doen zijn.’

15 Tien wijntjes of een snuif cocaïne

‘Tien wijntjes. Ik heb weleens coke gedaan, maar ik ben er niet zo’n fan van. Het is een beetje een non-drug, vind ik. Voor sommige mensen schijnt het prettig te zijn dat je helder in je hoofd wordt, maar dat heb ik niet. Ik word er eigenlijk vooral nuchter van en that’s it. Dan drink ik liever een wijntje en af en toe neem ik een avondje xtc. Dat vind ik heel magisch, echt fijn spul. Mijn vader wordt boos als hij dit leest, want hij zegt altijd: “Hou eens op met die dingen te vertellen,” haha. Maar ik ben geen rolmodel, zo zie ik mezelf in ieder geval niet. En anders ben ik in ieder geval een eerlijk rolmodel, want ik doe mezelf niet anders voor dan ik ben.’

16 Prada of H&M

‘Prada. Ik werkte ooit in een winkel waar ze dat verkochten. Toen dacht ik: als ik later groot ben, dan wil ik dit. Ik ben meer voor veel uitgeven aan één trui die je tien jaar kunt dragen dan aan al die wegwerpkleding die ergens in India voor 10 cent in elkaar wordt gedraaid en na twee maanden alweer weggegooid wordt. Ik vind zelf niet dat ik veel shop, maar ik ben blij dat mijn vriend dit niet hoort, haha. Hij denkt er heel anders over, maar het valt volgens mij wel mee. Ik hou ervan om af en toe iets moois te kopen, daar kan ik ook echt van genieten. Het grappige is wel dat ik er uiteindelijk eigenlijk altijd hetzelfde bij loop, in een spijkerbroek met een top of een trui. Voor feestjes wil ik me nog weleens echt aankleden, maar over het algemeen ga ik voor comfort. Als iets te strak of niet echt lekker zit, dan trek ik het niet aan.’

17 Platzak of loaded

‘Toen ik net met theater begon, was ik standaard platzak. Dat was heel stressvol, maar ik heb altijd geweten: als dit is wat ik wil doen, dan moet ik het niet doen voor het geld. Ik vind dat nog steeds een fijn uitgangspunt. Geld is gewoon niet zo belangrijk voor me, en ik heb ook nooit gedacht: ik wil veel geld verdienen. Als ik een keuze moet maken of ik een programma of project wel of niet wil doen, dan is de overweging ook altijd eerst: word ik hier blij van? En pas daarna: wat levert het op? De laatste jaren heb ik net genoeg, en dat is voor mij prima.’

18 Eendagsvlieg of blijvertje

‘Blijvertje. Ik ben niet iemand die in één klap, bám, heel succesvol is geworden. Binnen de theaterwereld ben ik al tien jaar keihard aan het werk, dus het heeft zich heel rustig opgebouwd. Doordat ik in Klikbeet en Promenade zit, wordt dat nu wat meer opgepikt, maar voor mezelf is er ten opzichte van een paar jaar geleden niet heel veel veranderd. Dit gaat heel weeïg klinken, maar ik denk dat als ik trouw blijf aan mezelf, dat het dan wel goed komt. Het helpt ook dat ik niet meer per se een enorm doel heb, zo van: hier moet ik naartoe. Ik ben nog steeds heel ambitieus, in de zin dat ik er volledig voor ga als ik iets doe, maar ik heb niet langer de illusie dat het me ultiem gelukkig maakt als ik een specifiek iets bereik. Ik wil het liefst dat het blijft zoals het nu is: spelen, tv maken, een beetje een normaal leven leiden met vrienden en familie.’

EVEN OVER EVA

Eva Crutzen (15 april, 1987) was als kind al een echte entertainer, dus de theaterschool lag voor de hand. Ze stond op de planken met drie succesvolle theaterprogramma’s, was dit voorjaar op tv te zien met haar eigen serie Opslaan Als en is een van de vaste gezichten van het sketch-programma Klikbeet. Zonder coronavirus had ze nu door het land gereisd met haar vierde voorstelling Hardcover, waarvan de toekomst nog even onduidelijk is. We hoeven haar niet helemaal te missen, want vanaf begin augustus is ze naast Diederik Ebbinge, Henry van Loon en Ton Kas te zien in het tweede seizoen van Promenade.