Win: Atomic Blonde bioscoopkaarten plus giftbox

Agent Lorraine Broughton is het kroonjuweel onder de Britse geheimagenten in dienst van MI6 en van Hare Majesteit. De film speelt zich af in Berlijn, een stad vol verraderlijke dubbelspionnen, waar bovendien een gespannen sfeer hangt vanwege een dreigende revolutie. Zij is een sensuele superspion en ze is bereid al haar skills te gebruiken om een onmogelijke missie te overleven. Ze wordt in haar eentje het instabiele en onrustige Berlijn in gestuurd waar ze een zeer belangrijk dossier op moet halen. Ze gaat een samenwerking aan met de lokale bureauchef David Percival (James McAvoy) om te ontsnappen aan een uiterst dodelijk spionnenspel.Atomic Blonde draait vanaf 10 augustus in de bioscoop.

