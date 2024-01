Waarom zendt Netflix nazi-propaganda uit?

Het artikel dat u nu leest gaat over propaganda van neonazi’s, vermomd als lachwekkende poging tot ‘film’: My Honor Was Loyalty. Te slecht om serieus te nemen, maar toch ook te schadelijk om achterover te leunen terwijl Netflix het verspreidt onder tientallen miljoenen abonnees. De streamingdienst zwijgt over de motieven om deze nazi-propaganda aan te bieden. ‘Netflix heeft besloten hier niet op te reageren.’

My Honor Was Loyalty: Leibstandarte werd begin april toegevoegd aan het Netflix-aanbod van onder meer de VS, Canada, Brazilie?, Frankrijk, Chili en Nederland. Tientallen miljoenen mensen hebben er van kunnen genieten. De million dollar question is nu: hoe kan dat? Waarom heeft niemand bij de streamingdienst de inhoud op waarde weten te schatten? Historicus Sander Philipse noemt de beschikbaarheid van de film op Netflix ‘absurd’: ‘Zeker gezien de wisselende kennis van de Tweede Wereldoorlog wereldwijd is dat ontzettend schadelijk. Het maakt het makkelijker voor neonazi’s om hun verhaal te verkopen.’ De inhoud van de film kwalificeert hij als ‘schokkend.’

Maar als er onder Netflix-medewerkers al nazi-sympathiee?n leven, dan is het onwaarschijnlijk dat deze reiken tot de bestuurlijke toplaag. Zo deed contentbaas Ted Sarandos grote donaties aan het Simon Wiesenthal Center en het Museum of Tolerance. Voor deze inspanningen ontving hij de Humanitarian Award. Lijkt me geen man die hier lichtzinnig over oordeelt. Eerder het type dat na het lezen van dit artikel zijn afspraken afzegt en een zooi functioneringsgesprekken inplant.

Uiteraard heb ik Netflix – via verschillende kanalen – om een weerwoord gevraagd. Van pr-bureau Coopr kwam de volgende reactie: ‘Voordat we jouw aanvraag in behandeling nemen, zou ik graag willen weten welke (online) bronnen deze film inderdaad als nazi-propaganda bestempelen? Kun je aangeven welke sce?nes jijzelf als bewijsvoering ziet voor jouw artikel?’ Eh, pardon? Mijn aanvraag? Ik dien geen verzoek in voor een interview met Tom Cruise, of zo. Ik wil Netflix een eerlijke kans geven zich te verweren. Na wat mailverkeer laat Coopr uiteindelijk weten dat Netflix ‘heeft besloten hier niet op te reageren’. Geen reactie is natuurlijk o?o?k een reactie – en niet zo’n beste. O?f je staat vierkant achter je content, o?f je doet dat expliciet niet. Meer smaken zijn er niet.

