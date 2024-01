Win: CampZone 2017 Weekendkaarten

Gamen, kamperen en sport/spel activiteiten: dat zijn de succesvolle ingrediënten van CampZone. Voeg daar een dosis gezelligheid, passie en techniek aan toe en zie daar; het grootste outdoor gaming festival is een feit! Van 11 tot en met 21 augustus 2017 vindt de 17e editie van CampZone plaats. Op een terrein van ruim 8 hectare in Kronenberg, dichtbij Venlo, genieten game- en kampeerliefhebbers elf dagen lang van alles dat met gaming te maken heeft en vooral ook van het samenzijn met mensen met dezelfde interesses!

Tijdens CampZone reizen duizenden fanatieke, maar ook minder fanatieke gamers met hun eigen computer naar Kronenberg om daar hun tent of caravan op te slaan en een unieke vakantie te beleven. Alles kan maar niets hoeft. Bezoekers kunnen de hele dag gamen met elkaar maar er ook voor kiezen om deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden. Er wordt dagelijks een afwisselend programma geboden met activiteiten zoals een cosplay-competitie, kampvuren, barbecues, bingo, verschillende teamsport-competities en natuurlijk veel uitdagende gamecompetities. De bezoekers van CampZone hoeven zich geen moment te vervelen!

LET OP :Tent, computers, drinken en eten is niet inbegrepen.Het ticket geldig is van vrijdagavond tot en met zondag en je kan kiezen tussen het weekend van 11/12/13 of 18/19/20 augustus.

CampZone 2017:Datum: 11 t/m 21 augustus 2017Openingstijden: Dagbezoekers van 10:00 – 22:00 uur. Kampeerders 24 uur per dagLocatie: Peelstraat, Kronenberg (tussen Center Parcs Het Meerdal en Toverland attractiepark in)

