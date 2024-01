Portret: Sheena reist als naaktmodel de hele wereld over

Een groep Nederlandse modellen vliegt de hele planeet rond voor sexy shoots. De wereld is hun catwalk. Volgende haltes: Dominicaanse Republiek, Stockholm, Californie?, Singapore en Australie?. ‘Zelden mag ik nog mijn kleren aanhouden. Wel bij de commercie?le klussen natuurlijk... Je gaat niet naakt een Philips-lampje verkopen.’

Tot haar 18de had Sheena niet aan een carrière als model gedacht. Uit avontuurlijkheid schreef ze zich in voor een fotoshootwedstrijd. En ze won. Een louterende ervaring was het niet; heel amateuristisch, in een sportzaaltje ergens achteraf. ‘De foto’s waren om te huilen, maar toen was ik er heel blij mee.’

En het ging kriebelen. Sheena vond het platform DutchHeaven. En de TFP-jaren (time for print, de fotograaf doet het gratis, het meisje krijgt de afdrukken) braken aan. 5 jaar lang, soms wel vier in de week. Een portfolio opbouwen. ‘Je ontmoet leuke mensen, betere fotografen, bent creatief bezig, ziet de resultaten, het is afwisselend, je komt op plekken waar je anders nooit zou komen... Het was een hobby. Leuk!’

Tot ze ontdekte dat ze er ook geld voor kon vragen. Ze moest in de Playboy (juni 2013) om zich comfortabel te voelen met haar lichaam. Maar internationaal? Er was een fotograaf, een beetje haar mentor, die zei: ‘Doe het gewoon een keer.’ Het werd Londen en het beviel.

Lees en bekijk de het hele artikel op Blendle.