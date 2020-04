Overschatte mensen: Georgina Verbaan

Het enige interessante aan Georgina Verbaan is dat ze geboren werd op 9 oktober, krek op dezelfde dag als ik. Mijn geboorte zou later in m’n leven niet onopgemerkt voorbijgaan, die van Georgina Verbaan zorgde voor een baby die zou uitgroeien tot de irritantste actrice/zangeres uit de Nederlandse historiek.

Ze kwam onrechtmatig ter wereld in het Den Haag van 1979, als dochter van Sjoerd Verbaan, die middels z’n bandje The Sjoerd Verbaan Combo met het spelen van jazztraditionals de begrafenissen van verongelukte bejaarden probeerde op te fleuren. Verbaans moeder was Sjaan Verbaan-Van de Stikker, een initiator van barensweeën bij vrouwen met een waterhoofd.

In haar jeugd speelde Verbaan in kindermusicals van Harlekijn, een jeugdclub voor hummels die voor de rest nergens aan de bak konden komen. Zoals steeds in Nederland groeit dat soort etters weleens uit tot figuren die de tv-schermen gaan teisteren.

Verbaan kreeg dan ook een rolletje in dé ramp van diverse eeuwen, Goede Tijden, Slechte Tijden, waarin ze een personage vertolkte dat moeite had met het onthouden en het accuraat uitspreken van meer dan drie zinnetjes. Sommige kijkers vonden haar een lekker wijf. Sommige kijkers zijn blinde debielen.

Verbaan dacht: ik ben actrice, dus ik kan ook zingen. Ze bracht If You Want Me uit, dat nummer 3795 bereikte in de tipparade. Dan maar weer het acteervak naar de kloten helpen, deze keer in Costa!, waarin het kruim van Hollands lelijkste mormels deden alsof ze aantrekkelijk waren, met desastreuze gevolgen. Werkelijk niemand in deze rotzooi zag er begerenswaardig uit.

Als je zo’n kutkop hebt als Verbaan kun je het ver schoppen in Nederland hoor, zelfs tot in ’t Schaep met de 5 Pooten, en geloof me, ik zou liever een schaap met al was het maar een halve poot uitnodigen voor een date, dan ik Georgina Verbaan een glaasje zou aanbieden. Wie haar wel een glaasje aanbood was de oudere jongeman met de uit de kluiten gewassen arrogantie, Jort Kelder. Die begon zelfs een heuse relatie met Verbaan, die hen beiden tot de ongelukkigste pipo’s op aarde maakte.

Vanwege schulden ging Verbaan naakt in de Playboy staan. Later zei ze dat ze dat liever niet had gedaan, een bericht dat bevestigd werd door de redactie, die bij monde van de hoofdredacteur verklaarde: ‘Volgende keer beelden we in de Playboy liever een naakt schaap met anderhalve poot af dan die enge Georgina Verbaan.’ Overigens heeft Verbaan het niet echt getroffen in het leven: na verhoudingen met een aantal halfgare mannen riep ze zichzelf tot lesbienne uit, en begon ze iets met uitgerekend Maartje Wortel, de minst leuke lesbienne sinds De Vrouw met de Baard uit Circus Patapoef.

Laten we medelijden hebben met Verbaan, maar niet te veel.