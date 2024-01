Win: War for the Planet of the Apes bioscoopkaarten plus survival kit

In War for the Planet of the Apes, het derde hoofdstuk uit de succesvolle filmreeks, worden Caesar en zijn apen in een dodelijk conflict gedwongen met een leger van mensen geleid door een meedogenloze kolonel. Nadat de mensapen enorme verliezen lijden, worstelt Caesar met zijn duistere instincten en begint hij aan zijn eigen mythische zoektocht om zijn soort te wreken. Wanneer Caesar en de kolonel uiteindelijk oog in oog met elkaar staan, nemen ze het tegen elkaar op in een episch gevecht dat het lot van beide soorten zal bepalen, en de toekomst van de planeet zal beslissen. War for he Planet of the Apes draait vanaf 13 juli in de bioscoop

