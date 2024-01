Win: Now You See Me 2 DVD

De ‘Four Horsemen’ keren in Now You See Me 2 terug als de getalenteerde illusionisten met hun spraakmakende acts. De illusionisten verbluften het publiek eerder al met Robin Hood-achtige spektakels, waarbij ze geld stalen en dit vervolgens verdeelden onder hun toeschouwers terwijl ze de FBI te slim af waren. Een jaar na de succesvolle shows in Las Vegas maken de Four Horsemen hun onvrijwillige comeback. Wanneer ze samen met hun nieuwe aanwinst Lula May de onethische praktijken van een techmagnaat aan het licht brengen, stuiten ze op een nieuwe vijand. Walter Mabry, een wonderkind uit de computerwereld, dwingt de groep een haast onmogelijke stunt uit te voeren. Voor de illusionisten is er maar één uitweg: ze moeten een weergaloze stunt bedenken om hun naam te zuiveren en het meesterbrein achter dit alles te ontmaskeren Now You See Me 2 is vanaf 30 november verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

https://youtu.be/sfk1nltGl6g