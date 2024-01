Win: Football Leaks boek

Klokkenluider ‘John’ stelde in 2016 in totaal 18,9 miljoen documenten beschikbaar aan het Duitse weekblad Der Spiegel.

De documenten bevatten onthullingen over onderhandelingen, contracten en overeenkomsten die laten zien dat normen, waarden en wetten niet gelden voor de hoofdrolspelers in het internationale voetbal. Spiegel-journalisten Rafael Buschman en Michael Wurzinger schreven aan de hand van deze overdonderende hoeveelheid data dit ontluisterende boek over de zwarte kant van de voetbalindustrie en alle soorten van hebzucht die in het internationale voetbal achter de schermen de scepter zwaaien.

Krantenredacties in diverse Europese landen bundelden hun krachten om de documenten door te spitten, verbanden te leggen en achter de waarheid te komen. In Nederland werd dit gedaan door Hanneke Chin-A-Fo, Hugo Logtenberg en Merijn Rengers van NRC Handelsblad. Zij belichten de Nederlandse kant, met o.a. hoe PSV haar salarisplafond omzeilt en de wurgcontracten van FC Twente.

www.unieboekspectrum.nl/Football-Leaks

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN