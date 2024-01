Win: PC Steam Key voor AereA

AereA is een actie-RPG met een muzikaal thema waarin de speler in de huid kruipt van Wolff de harpboogschutter, Jacques de celloridder, Jules de luitmagiër of Claude de trompetschutter; allen volgelingen van de grote maestro Guido. De missie is om op Aezir, een eiland dat in stukken is gebroken, negen oer-instrumenten te verzamelen en terug te brengen om zo de balans en vrede in de wereld te herstellen. Spelers moeten hun weg vinden over alle delen van het eiland om opdrachten te voltooien, puzzels op te lossen, bazen te verslaan en het geheim van het eiland te ontdekken. Breng jij de vrede terug naar Aezir?

Met deze exclusieve release is ook de originele soundtrack van Broforce componist Deon van Heerden en het AereA artbook beschikbaar als DLC. In AereA kunnen avonturiers alleen, of met een team van maximaal vier spelers in lokale co-op de uitdaging aangaan in Aezir. Kies een van de vier personages, allen met eigen vaardigheden, en probeer het geheim achter het in stukken gebroken, zwevend eiland te ontrafelen.

https://youtu.be/BK-LFCdoSso