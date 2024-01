Win: All Eyez On Me bioscoopkaarten

All Eyez On Me vertelt het verhaal van de iconische rapper, poëet, acteur en revolutionair Tupac Shakur, die gedurende zijn carrière meer dan 80 miljoen albums verkocht, wat van hem één van de best verkopende muziekartiesten aller tijden maakte. Tupac werd geboren als zoon van Black Panther activisten, die streden tegen ongelijkheid. Diezelfde ongelijkheid vormde de basis voor zijn teksten en versterkte zijn stem, waarmee hij steeds meer mensen in vervoering bracht. Maar zijn bekendheid had ook een keerzijde. Zijn explosieve lyrics en zijn agressieve gangster rap maakten van hem een doelwit voor politie, bendes en de East Coast Rappers. Het werd een bloedvete die hij betaalde met zijn leven.All Eyez On me draait vanaf 15 juni in de bioscoop.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/BjdomGztKRI