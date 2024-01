Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge – Zelfs Paul Mccartney en zombiehaaien kunnen de uitgekauwde franchise niet meer redden.

Toen Disney in 2003 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl uitbracht, had eigenlijk alleen de grootste optimist vertrouwen in een goede afloop. Het piratenfilmgenre was immers zo dood als een pier en Johnny Depp speelde toch alleen maar in die malle cultfilms? 650 miljoen dollar later lachte Disney iedereen uit, was Depp door die ene rol opeens een bonafide superster en was een lucratieve franchise geboren.

Dat regisseur Gore Verbinski na drie delen uitklokte en de klad razendsnel in de formule kwam, mocht de pret niet drukken. Dus zitten we nu al op deel vijf en mag Captain Jack Sparrow weer opdraven om in halfdronken toestand door een avontuur te strompelen, waarin een hoofdrol is weggelegd voor ene Salazar (Javier Bardem) die met zijn zombiecrew wraak wil nemen op de eeuwig verwarde piraat.

Alleen diehard fans zullen misschien nog wat lol kunnen beleven aan dit vermoeide avontuur, dat bijna uit zijn voegen barst door de hoeveelheid zinloos dood verhaalhout. Zelfs Depp draait puur op de automatische piloot en het is te hopen dat dit zijn laatste Pirates is, zoals dit mijn laatste recensie is voor dit blad. Ik wens u nog veel filmkijkplezier dit jaar, hopelijk met betere films dan dit zinkende piratenschip.