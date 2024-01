Win: The Wall bioscoopkaarten

Tijdens de oorlog in Irak worden Sergeant Locke en luitenant Hobbs, in een totaal verlaten dorp, onder schot gehouden door de beruchte Irakese sluipschutter 'Ghost'. Terwijl Hobbs zwaargewond op de grond ligt, verschanst Locke zich achter een muur en probeert hij hulptroepen op te roepen. Maar in plaats daarvan krijgt hij de sniper zelf aan de lijn The Wall draait vanaf 8 juni in de bioscoop.

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar [email protected]

https://youtu.be/ZNNFTWbWkLs