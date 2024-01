Win: Nocturnal Animals Bioscoopkaarten

Nocturnal Animals verkent de dunne scheidslijnen tussen liefde en wreedheid, en tussen wraak en verlossing. Edward en Susan, gescheiden van elkaar, doen duistere ontdekkingen over elkaar. Susan Morrow nu getrouwd met Hutton Morrow is een kunsthandelaar uit Los Angeles die een luxueus maar onbevredigend leven leidt. Als Hutton weer eens een weekend weg is op een van zijn vele zakenreisjes, ontvangt Susan een anoniem pakje dat in haar brievenbus is achtergelaten. Het is een boek genaamd 'Nocturnal Animals', geschreven door haar ex-man Edward Sheffield met wie ze al jaren geen contact meer heeft gehad. Bij het manuscript zit een briefje waarin Edward Susan vraagt het boek te lezen en om vervolgens contact met hem op te nemen als hij weer in de stad is. In haar eentje in bed begint Susan de roman te lezen. Het boek is aan haar opgedragen...Nocturnal Animals (de grote prijswinnaar op het filmfestival van Venetië) is gebaseerd op het boek ‘Tony & Susan’ van Austin Wright en draait vanaf 1 december in de bioscoop.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN

https://youtu.be/92GIQD0R6Cc