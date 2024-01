Win: Toegangskaarten Fitfair in Utrecht

Fitfair is een tweedaagse kennis en netwerk beurs voor sporters, professionals en ondernemers in de fitness branche. Het programma bestaat uit 150+ masterclasses, business seminars en workouts verdeeld over 14 conferentie zalen. Topsporters delen tijdens Fitfair hun kennis op het gebied van trainingsschema’s, mindset en voeding. Professionals verzorgen masterclasses over hedendaagse ondernemersvraagstukken voor sportschoolhouders en (personal) trainers. Dit alles in combinatie met een energieke beursvloer, maakt Fitfair tot een uniek event in fitness.

Topsporters en fitness influencers als JayJay Boske, Tavi Castro, Carmen Ketelaar, Fajah Lourens en UFC-wereldkampioene Germaine de Randamie zijn een weekend lang in de Jaarbeurs Utrecht. Bekende merken als Reebok en bekende sportscholen – en initiatieven als Fit For Free en FitDutchies zijn aanwezig op de beursvloer. Ook worden de Fitness Influencer Awards uitgerijkt. Fitfair, een educatieve fitness-event van Nederland is een must go voor de sportprofessional, de serieuze sporter en de beginner die een volgende stap wil maken.

Lokatie:Jaarbeurs UtrechtJaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

Openingstijden:Zaterdag 10 juni 201710:00 - 18.30Zondag 11 juni 201710.00 - 18.30

Minimale leeftijd is 18 jaar.

www.fitfairjaarbeurs.nl

https://youtu.be/5c7pCTaA0iY