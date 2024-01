Win: Boek De Dorst van Jo Nesbo

Er loopt een moordenaar rond. Hij is in je huis, hij is in je kamer. En hij is uit op bloed.

De politie vindt het lichaam van een vrouw; een tinderdate werd haar fataal. Haar verwondingen wijzen erop dat er een bijzonder agressieve moordenaar aan het werk is, een moordenaar die bij haar thuis op haar wachtte. De druk van de media wordt steeds groter, en de politie weet dat er maar één man is die deze zaak kan oplossen. Maar Harry Hole weigert terug te keren naar de plek waar hij ooit bijna alles verloor wat hem lief was. Tot hij een verband vindt tussen de moordenaar en de enige zaak die hij niet tot een goed einde bracht. Wanneer een nieuw slachtoffer wordt gevonden, weet Harry dat er geen weg terug meer is en dat hij zijn aartsvijand opnieuw onder ogen moet zien.De Dorst van Jo Nesbo is vanaf 6 juni verkrijgbaar.

