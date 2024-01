Wie denkt Dionne Stax wel dat ze is?

Steeds vaker zien we Dionne Stax (31) op tv, zowel bij het NOS Journaal als bij programma’s voor Omroep MAX. Ook Humberto Tan (51) ziet haar steeds vaker, maar dan op een andere manier. Opschudding in sterrenland.

Fotografie ANP

Waarom wordt er zoveel over Stax gesproken?Het zou logisch zijn dat ze zoveel over de tong gaat vanwege de programma’s die ze presenteert. Dat men aan de keukentafel bevlogen nababbelt over Heel Nederland Slaapt dat ze voor MAX maakt. Of dat men bij de koffieautomaat haar journalistieke skills bespreekt aangezien ze al sinds 2013 braaf het nieuws voorleest bij de NOS. Maar helaas voor Stax gaan de gesprekken in heel Nederland al enkele weken over haar minder brave kant.

Oei. ‘Dirty Dionne’ blijkt een allesverslindende mannenmagneet?Zo heftig is het nou ook weer niet, maar ze heeft wel voor flink wat reuring gezorgd door haar liefdespijlen te richten op een bekende vent die al onder de pannen is. Als we de roddelrubrieken mogen geloven, heeft ze RTL4-anchorman Humberto Tan aan de haak geslagen. En die had al een vrouw. En drie kinderen.

Een presentatrice van de publieke omroep die stookt in het huwelijk van een presentator van de commerciëlen. Sappig!De omroepen zwijgen tot nu toe. Pogingen van ons om van de NOS of Omroep MAX iets te horen over het talent, de kwaliteiten of de ambities van Stax, worden vriendelijk beloond met ‘geen commentaar’. Bij RTL4 schijnt men intern vooral begaan te zijn met de vrouw en de drie kinderen van Tan. Het roddelprogramma RTL Boulevard zwijgt in alle talen over het overspel van hun zendercollega.

Wat moeten we weten over Stax?Begon haar nieuwscarrière in 2007 als stagiaire bij NOS Headlines, de voorloper van NOS op 3. In 2013 kwam er door een verschuiving plaats vrij voor Stax bij de ochtend- en middaguitzendingen van het Journaal. Hoewel ‘Dionne Stax Naakt’ en ‘Dionne Stax Bikini’ zeer populaire zoektermen zijn op Google, zijn er geen pikante foto’s van haar op internet te vinden.

Wat vindt Dionne Stax van zichzelf?‘Mijn opa heeft altijd gezegd dat ik met een boer zou trouwen.’

Wat vinden wij van Dionne Stax?Heel verstandig om het met een commerciële boer aan te leggen en niet met een hobbyboer.

Wat vinden anderen van Dionne Stax?

Jochem van Gelder - presentator

‘Vanuit mijn woonplaats Beneden-Leeuwen is het een half uurtje rijden naar Boxmeer, de geboorteplaats van Dionne. Als geen ander weet ik hoe lastig het is om vanuit de provincie binnen te komen in Hilversum. Het feit dat ze uit Boxmeer komt, zegt mij dat ze waarschijnlijk hard heeft moeten werken om in omroepland voet aan de grond te krijgen. Ik ken de lange weg die je moet afleggen om je te bewijzen, als je geen vader of broer als kruiwagen hebt die je in die wereld kan binnenloodsen. Dionne heeft dus, behalve het knappe koppie dat we zien, behoorlijk wat in haar mars. Een mooie kop hoeft niet per se een slimme pop te zijn, maar types als Chantal Janzen, Eva Jinek en Dionne laten zien dat ze echt wat kunnen.’