Win: Unlocked bioscoopkaarten

Nadat Alice Racine (Noomi Rapace) een terroristische aanslag in Parijs heeft overleefd legt ze haar werk als CIA-agent neer. Tegen haar eigen wil in wordt ze weer opgeroepen, ditmaal om een terreurverdachte te ondervragen. Tijdens het verhoor komt Alice erachter dat ze erin is geluisd en zonder het te weten heeft ze geheime informatie verschaft aan gevaarlijke terroristen. In een bloedstollende race tegen de klok moet ze een chemische aanval op Londen zien te voorkomen.Unlocked draait vanaf 4 mei in de bioscoop.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/PNMmP38rGVk