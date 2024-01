Winnaar en verliezer van de dag: Orlando Bloom vs. Hassan Saada

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Orlando Bloom

Naakt peddelen met Katy Perry voorop ja plank. Dan heb ben je gewoon een hele grote.

Verliezer van de dag: Hassan Saada

Moroccan Olympic boxer Hassan Saada has been arrested over allegations of sexual assault in Rio pic.twitter.com/ldv5Yt3NDN — Team FA (@TeamFA) 5 augustus 2016

De Braziliaanse politie heeft volgens de BBC een Marokkaanse bokser opgepakt op verdenking van aanranding. De atleet zou volgens de Engelse omroep zijn daad hebben begaan in het olympische dorp. Het zou gaan om de bokser Hassan Saada (22). De slachtoffers waren naar verluidt twee schoonmaaksters.