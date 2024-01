Wie denkt Dwight Dissels wel dat hij is?

PROFIEL — Live-Paasspektakel The Passion wordt in Leeuwarden op witte donderdag gespeeld met een zwarte Jezus: soulzanger Dwight Dissels (35).

Fotografie ANP

Dwight wie?Hij was topfavoriet in de The Voice of Holland 2016, maar viel af in de halve finales. Dissels kwam naar eigen zeggen niet om te winnen, maar om aan zijn talent te werken. Hij is een vroom christen met Surinaamse roots die vroeger gospelmuziek zong in de kerk, en laat zijn muzikale ambities leiden door zijn geloof. In The Voice wilde hij geen liedjes zingen over dingen die tegen zijn overtuiging ingingen.

Wie gingen hem voor als Jezus?Martijn Fischer vorig jaar en Jim de Groot in 2015. Beiden hebben niks met het geloof. Hun voorgangers Jan Dulles (2014), René van Kooten (2013), Danny de Munk (2102) en Syb van der Ploeg (2011) wél.

Wie spelen de andere rollen?Elske Dewall (Maria), Roel van Velzen (Judas), Johnny Kraaijkamp jr. (Pontius Pilatus), Omri Tindal (Petrus), Remco Veldhuis (verteller) en Kefah Allush (processie-verslaggever).

Een gekleurd gezelschap. Vanwege de vluchtelingenproblematiek?Het script vertelt een verhaal van verbinding, waarbij volgens de woordvoerder van de EO en KRO-NCRV ook de actualiteit anno 2017 wordt aangestipt. ‘Bij de rolverdeling is gekeken naar de synergie tussen de spelers. Dewall en Van Velzen zijn gevestigde artiesten, Tindal een upcoming zanger/acteur die toevallig van Surinaamse af komst is. De van oorsprong Palestijnse Allush is een bekende EO-presentator, Kraaijkamp een bekende acteur en cabaretier Veldhuis belichtte de Bijbel al eens tijdens zijn show Lang Verhaal Kort.

Waarom Leeuwarden?Omdat de stad ervaring heeft met het organiseren van grote tv-evenementen, zoals 3FM’s Glazen Huis in 2013. Dat Leeuwarden volgend jaar Culturele hoofdstad van Europa is, is volgens de omroepwoordvoerder mooi meegenomen.

Wat moeten we weten over Dissels?Vader van drie kinderen, werkt als financieel analist, is tienercoach bij de Amsterdamse evangelisatiekerk Maranatha Ministries.

Wat vindt Dwight Dissels van zichzelf?‘Ik wil een afspiegeling zijn van Jezus op de velden waar ik kom, op de plaats waar ik sta.’

Wat vinden wij van Dwight Dissels?Jezus, weten wij veel... we horen voor het eerst van ’m.

Wat vinden anderen van Dwight Dissels?

ALI B - Coach The Voice of Holland

‘Mijn homeboy Dwight heeft de finale van The Voice niet gehaald, maar het is de vraag wie het daarna het langst volhoudt. Dwight heeft nu al de hoofdrol te pakken in The Passion en binnenkort komen er nog een paar grote dingen aan. Dwights kracht is dat hij dichtbij zichzelf blijft. Hij blijft ook luisteren naar anderen, openstaan voor kritiek. Dat maakt hem superkwetsbaar, maar het is ook bijzonder voor een zanger van zijn kaliber. Daarom ga ik verder met hem als zijn manager. Tijdens zijn blind audition blies hij me omver met zijn stem. Die gaat door merg en been. Dwight geeft nuances aan een liedje. Iedereen kan hetzelfde nummer zingen, maar bij hem zit er leven in de klanken. Privé is hij een heel betrokken vader en gezinsman maar ergens ook een groot kind met veel spontaniteit en humor. Dwight lacht bovengemiddeld veel, net als Churandy Martina.’

