Wie denkt Fred Grim wel dat hij is?

PROFIEL — Voor het eerst in twintig jaar wordt het Nederlands elftal weer eens geleid door een interimbondscoach: voormalig keeper Fred Grim (51).

Fotografie ANP

Grim is toch assistent-bondscoach?De KNVB schoof hem naar voren als interimbondscoach na het ontslag van Danny Blind, na de 2-0 nederlaag van Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Het Nederlands elftal leed bij Grims debuut een 1-2 nederlaag tegen Italië. Na af loop kreeg de eenmalig bondscoach kritiek dat hij Wesley Sneijder pas acht minuten voor tijd liet invallen. Sneijder scoorde bijna de gelijkmaker. Volgens De Telegraaf stuurde Grim hem pas het veld in nadat Arjen Robben hem dit had ingef luisterd via assistent-bondscoach Frans Hoek. Grim ontkent dat, net als de beschuldiging dat hij Sneijder niet wilde helpen een stapje dichter bij het Oranje-interlandrecord van Edwin van der Sar te komen (130 tegenover 128). ‘Ik heb Wesley laten invallen op het moment dat ik dat wilde,’ reageerde hij.

Hoe lang blijft Grim interim?De voetbalbond gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach die het Nederlands elftal naar het WK 2018 in Rusland moet leiden. Grim weet na zijn eenmalige optreden nog niet of hij dan deel blijft uitmaken van de technische staf van Oranje; dat is aan de KNVB-directie en aan de nieuwe bondscoach.

Wanneer komt die nieuwe bondscoach?De KNVB wil hem presenteren vóór de volgende interlandperiode. Op 31 mei oefent Oranje tegen Marokko, op 4 juni volgt een vriendschappelijk duel tegen Ivoorkust en op 9 juni de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg.

Wat moeten we weten over Grim?Speelde zelf nooit in Oranje, begon op zijn 7de als keeper bij JOS Watergraafsmeer, kwam op zijn 15de bij Ajax, keepte van 1986 tot 1994 bij Cambuur en keerde daarna terug naar Ajax. Eerst vijf jaar als stand-in voor Edwin van der Sar, daarna drie seizoenen als eerste doelman. Werd vervolgens keeperstrainer en assistent van John van den Brom bij Jong Ajax, was in seizoen 2009/2010 assistent-trainer bij Sparta, werd in 2010 hoofdcoach van Ajax A1 en assistent bij Jong Oranje, werd in 2012 trainer bij Almere City FC en drie jaar later bondscoach van Jong Oranje.

Wat vindt Fred Grim van zichzelf?‘Ik ben nuchter, gedreven, emotioneel en ­menselijk.’

Wat vinden wij van Fred Grim?Moedig dat hij deze oranje handschoen oppakt.

Wat vinden anderen van Fred Grim?

Frits Barend - Mede-hoofdredacteur Helden

‘Na Freds aanstelling als assistent-bondscoach schreef ik in mijn column dat hij weleens de ideale assistent zou kunnen zijn. Waarom? Omdat hij oog heeft voor toekomstig talent. Als trainer van Almere City gaf hij de bij Feyenoord weggestuurde Vincent Janssen een kans, die vervolgens topscorer werd. Bij Jong Oranje bleef hij Tonny Vilhena oproepen en opstellen, ook toen die bij Feyenoord op de bank terechtkwam. Toen Vilhena een kutperiode beleefde omdat zijn moeder ernstig ziek was, reed Fred naar Varkenoord om hem te steunen. Dat is ook coaching. Dezelfde Fred liet Memphis Depay vorige week op de bank zitten, terwijl hij in vorm was en stelde Sneijder niet op hoewel hij goed getraind had. Hij was er ook bij toen Danny Blind Matthijs de Ligt liet debuteren tegen Bulgarije. Een jongen van 17 zet je toch niet op de belangrijkste positie! Voor de wedstrijd tegen Italië kun je Fred nergens op afrekenen. Iemand die alleen Almere City en Jong Oranje heeft getraind, is geen bondscoach.’

Benieuwd wat anderen over Fred Grim te zeggen hebben? Lees het op Blendle.