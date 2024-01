Te koop: de bijzondere autoverzameling van Ajo Fliervoet

In Ammerzoden ligt de schat van Ajo Fliervoet. De 69-jarige verzamelaar bezit een van de meest bijzondere autocollecties van Nederland. Een groot deel kennen we uit films en series. Zoals KITT uit Knight Rider en de Delorean uit Back to the Future. Maar ook de gepantserde wagens van Freddy Heineken en Willem Holleeder zijn te bewonderen. Richard Luijks krijgt een rondleiding – net op tijd, want alles staat te koop.

Fotografie Amaury Miller

Ammerzoden dus, een klein dorpje nabij ’s-Hertogenbosch dat net zoveel inwoners telt als er vierkante meters zijn op Ajo Fliervoets terrein: 3500. Een erf onder toezicht van stoffige camera’s, die de verzameling moet beschermen tegen inbrekers en andere boosdoeners. Een kleine, poppenhuis-achtige woning met een Smart voor de deur en een oude benzinepomp tegen de gevel: niet iets wat je zou verwachten bij iemand die net een aanzienlijk deel van zijn autocollectie heeft verkocht.

Er verschijnt een oudere man in de voordeur. Met een blauwe Nike-jas aan en simpele schoenen met klittenband komt hij ons tegemoet lopen. ‘Goedemiddag heren. Ajo Fliervoet,’ zegt hij, terwijl hij zijn besmeurde hand uitsteekt. ‘Lopen jullie mee, dan zal ik het allemaal ef kes laten zien.’ Dat ‘ef kes’ blijkt al gauw Brabants dialect voor een uren durende rondleiding.

Fliervoet loopt ietwat wankelend richting een ME-busje dat naast een enorme loods geparkeerd staat, en geeft een paar flinke tikken op de achterkant. ‘Hier had ik er tien van staan. Een paar zijn, samen met een stel politieauto’s, vernield of afgefikt tijdens de opnames van de film Vet Hard. De rest heb ik laatst verkocht.’

Lees het hele artikel op Blendle.