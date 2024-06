Nederlandse wagenpark met leaseauto’s blijft ook in 2024 groeien 

Huishoudens kiezen heel bewust voor financiële zekerheid, door hun occasion steeds vaker in te ruilen voor een leasecontract. Sommige consumenten krijgen de leaseauto zakelijk aangeboden via het werk; anderen kiezen voor private lease. Een belangrijk voordeel van private lease is het gegeven dat je op voorhand precies weet wat je maandelijks betaalt. De onderhoudskosten vallen nooit hoger uit dan gehoopt, de verzekeraar berekent niet onverwacht een hogere premie voor je autoverzekering, enzovoorts. Het zijn kosten die in de prijs van een private leasecontract verwerkt zitten. Vooraf private lease aanbiedingen vergelijken bij Autonomer of een soortgelijk platform helpt je de beste deal voor jouw gezin te vinden.

Bijna kwart miljoen auto’s via private lease de weg op

Cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) laten zien dat het totaal aan auto’s dat via een private leasecontract wordt afgenomen een kwart miljoen nadert. In het eerste kwartaal van 2024 steeg het aantal private leasecontracten met 1,2 procent ten opzichte van het laatste kwartaal in 2023. Hiermee komt het totaal aantal private leaseauto’s op 248 duizend uit.



Het wagenpark met personenwagens die via een zakelijk leasecontract worden afgenomen groeide harder: 1,4 procent. Dit wagenpark bestaat inmiddels uit meer dan 850 duizend voertuigen. Ook bij de zakelijke bestelwagens is een groei zichtbaar: 0,6 procent met een totaal van 284.700 bestelwagens.

Auto abonnement als alternatief voor private lease

Naast de groeiende populariteit van private lease onder Nederlandse consumenten, zijn ook de moderne auto abonnementen in opkomst. Een auto abonnement is interessant voor huishoudens die voor de korte termijn naar een oplossing zoeken, wanneer bijvoorbeeld het herstel van hun eigen auto niet langer rendabel is. De auto abonnementen hebben een veel kortere looptijd van private leasecontracten. Houd er rekening mee dat de prijs van een auto abonnement relatief gezien iets hoger ligt dan dat van een private leasecontract. Bij een langere looptijd is private lease om die reden al snel aantrekkelijker.



Ook huishoudens die de aankoop van een elektrische occasion overwegen, kunnen baat hebben bij een auto abonnement van een paar maanden. Het biedt hen de mogelijkheid om zelf te ondervinden of het gebruik van een elektrische auto interessant is, alvorens een dergelijk model auto aan te schaffen. Voordeel van een auto abonnement is onder meer dat je geen BKR-registratie op je naam krijgt. Bij private lease is dat wel het geval, wat nadelig kan zijn bij het afsluiten van een hypotheek.