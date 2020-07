‘Ik heb aanleg voor goed alcoholgebruik’

‘Ik baal wel van de cijfers, je hebt liever dat er meer mensen naar je luisteren.’

01 Gimmick of authentiek

‘Authentiek. Ik ben op de radio voor 90 procent hoe ik thuis ook ben. Die andere 10 procent hou ik voor mezelf, omdat ik niet alles wil delen op de radio. Privé is soms privé, vooral dingen die anderen aangaan: bepaalde moeilijkheden in relaties of vriendschappen. Toen mijn vader heel ziek werd, heb ik van tevoren ook even met hem gecheckt of hij het oké vond dat ik daarover vertelde op de radio: “Ik ben van plan dit aan te kaarten, maar het gaat over jou, er zijn collega’s die je daarop kunnen aanspreken.” Ik wil andere mensen niet kwetsen, maar zelf gooi ik het liefst alles op de radio. Met mijn imago of hoe ik overkom, ben ik helemaal niet bezig. Als luisteraar heb je het ook snel door als iemand een soort typetje speelt. Dat ga je horen, en dat wil ik niet. Ik ben gewoon wie ik ben.’

02 Open relatie of monogaam

‘Tot nu toe monogaam, maar het idee van polygamie heeft me altijd wel aangesproken. Ik kan me goed voorstellen dat je het met meerdere mensen doet, of daar afspraken over hebt. Het is interessant om daar met mensen over te praten, vind ik. Het kan de boel ook wel wat lucht geven als je niet zo strikt op elkaar let, waardoor het makkelijker vol te houden is. Op dit moment heb ik sowieso makkelijk praten, want ik heb geen relatie en ben ook niet op zoek. Vroeger was ik misschien te veel op zoek, ik heb toen ook een tijdje op Tinder gezeten, wat uiteindelijk ook een relatie heeft opgeleverd. Dat was heel leuk, maar nu ga ik het universum laten bepalen. Ik heb heel sterk het idee dat het me gewoon gaat overkomen.’

03 Gerard Ekdom of Ruud de Wild

‘Gerard Ekdom, omdat ik vroeger veel naar hem luisterde. Het is lekker dat bij Gerard de zon altijd schijnt. Ik vind Rob Stenders en Timur Perlin ook heel goed.’

04 Talent of geluk

‘Ik hoop talent, maar je hebt wel geluk nodig om ergens te komen. Daar heb ik ook hard voor gewerkt. Dat komt eigenlijk door mijn opa, die me al op jonge leeftijd heeft aangestoken met de liefde voor radio. Hij werkte bij Radio Ziekenomroep, zoals dat vroeger heette. Met bakken vol elpees ging hij bij verzorgingstehuizen langs om plaatjes te draaien in de aula. Mijn opa riep om dat meneer Jansen uit kamer 631 The Beatles had aangevraagd, m’n oma haalde nieuwe verzoekjes op bij mensen. Ik ging weleens mee en was thuis altijd bezig op mijn eigen mengpaneeltje, dat ik van mijn opa had gekregen. Ik wilde eigenlijk dj Tiësto worden, hij was toen net in opkomst. Maar toen ik tijdens mijn studententijd een keertje had gedraaid op de radio, vond ik dat veel leuker. Het is kleiner, niet zo massaal, dat past veel beter bij me. Daarna heb ik met mezelf afgesproken dat ik twee jaar de tijd zou nemen om serieus voor radio te gaan. Als het dan niet was gelukt, dan zou ik een plan B verzinnen. Maar het lukte wel.’

Het idee van poly­gamie heeft me altijd wel aangesproken

05 Voetbal of karaoke

‘Voetbal. Ik volg de eredivisie en de Champions League een klein beetje en vind het leuk om met vrienden naar wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. Met een stel vrienden zit ik op voetbal en zij zijn echt fan, die gasten kijken alles. Ik moet dus ook wel een beetje bijblijven om te kunnen meepraten in de kleedkamer. Zelf vind ik het een beetje een ouderwetse gedachte om fan te zijn van één club, maar als ik er dan eentje moet noemen, dan is het Ajax. Karaoken heb ik ook weleens gedaan, heel vroeger in Zuid-Korea, in zo’n karaokebox. Dat vond ik leuk, want ik ben niet zo van dat massale: zo, nu ga ik lam de microfoon pakken en voor een grote groep op een podium staan. Ik ben meer van de concerten, de kroeg en festivals dan van clubs of typische dansgelegenheden. Als vrienden tijdens het uitgaan opperen om naar zo’n soort plek te gaan, ben ik heel snel weer thuis.’

06 Kale kop of vette bierbuik

‘Een vette bierbuik is een no-go, ik ben juist heel sportief: ik skateboard, ik voetbal, ik loop twee of drie keer per week hard, ik doe mee aan de Vierdaagse, ik wielren. Voor sommige mensen is sporten een moetje, ik vind het echt leuk. Tijdens het sporten kun je aan niets anders denken, het enige waar je mee bezig bent is de activiteit en overleven. Dat vind ik het leuke eraan, lekker knallen en jezelf uitdagen. Als ik het een tijdje niet heb gedaan, dan merk ik meteen dat ik me in mijn kop minder goed voel.’

07 FvD of PVV

Dat is voor mij niet echt een dilemma, want ik voel me bij allebei niet thuis. Er stemmen heel veel mensen op deze partijen, maar ze staan zo ver van me af. Niet alleen qua standpunten, want ik kan me voorstellen dat je het met bepaalde dingen wel eens kunt zijn, maar vooral wat betreft de manier waarop ze politiek bedrijven. Ze hebben geen gelijk, maar ze doen wel alsof ze gelijk hebben. Ik had gehoopt dat de politiek anders in elkaar zou zitten: je vindt dit of dat, en dat is prima, maar we zijn allemaal eerlijk. Als ik stem, dan zit ik altijd ergens in de linkse hoek, daar zal ik nooit geheimzinnig over doen. Ik ben niet per se politiek geïnteresseerd, maar in mijn radioprogramma vind ik het wel belangrijk om het erover te hebben. Als radiomaker voel ik toch een bepaalde verantwoordelijkheid om politiek behapbaar te maken voor jonge mensen.’

08 3FM of Qmusic

‘Mijn hart ligt bij 3FM, absoluut. Omdat wij andere muziek draaien dan anderen. Het station waar ik vroeger naar luisterde, waar ik nieuwe bandjes leerde kennen en een ander radiogeluid hoorde. Dat probeer ik nu ook te maken: luisteraars zijn mijn vrienden en elke dag proberen we elkaar door de ochtend te slepen. Met nieuwe Nederlandse artiesten en bands die als ze net beginnen nergens anders een kans krijgen, maar bij ons live in de studio staan. Daarnaast is 3FM de zender met de beste dj’s. Timur Perlin is niet voor niets teruggekomen om (weer) exclusief voor 3FM programma’s te maken. Dat zegt wat over het vertrouwen dat hij heeft in de zender. En dat vertrouwen heb ik ook, 3FM is nog steeds de leukste zender om naar te luisteren én om voor te werken. Ik baal wel van de cijfers, je hebt liever dat er meer mensen naar je luisteren. Maar aan de andere kant denk ik: ik kan mezelf nog elke ochtend in de spiegel aankijken, ik maak echt een leuk programma, ik draai vette muziek die je nergens anders hoort. Het underdog-gevoel past ook bij mij, dat je nergens echt bijhoort. Als je underdog bent in voetbal, dan win je ook weleens. Ik geloof erin dat wij dat ook weer voor elkaar gaan krijgen.’

09 Jeugdtrauma of jeugdidylle

‘Als ik in een split second denk aan mijn jeugd, dan denk ik aan skateboarden en aan radiootje maken in alle vrijheid. We woonden in Delft, mijn vader deed de boekhouding bij een energiemaatschappij, mijn moeder werkte in de zorg. Mijn ouders deden nooit ergens moeilijk over, behalve als mijn cijfers aan het dalen waren. Ik was best blij en vrolijk, maar ook een beetje zoekende. Achteraf eigenlijk logisch, want je wordt als kind van de crèche tot het einde van de middelbare school in een bepaalde hoek geduwd. Ik vond dat verwarrend, want ik voelde me daar nooit echt thuis in: wat is er mis met mij dat ik niet gewoon mijn huiswerk kan maken zoals andere kinderen? Nu denk ik: ik was gewoon een ander jochie dan de anderen, creatief, altijd met muziek bezig. Met je hoofd in de boeken zitten, dat was niets voor mij.’

10 Een baby of een kat

‘Een kat. Ik woonde eerst samen met een meisje die geen kat wilde. Toen het uitging, is een kat halen het eerste wat ik heb gedaan. Ze komt uit het asiel, ze bijt af en toe een beetje, en ze is ontzettend eigenwijs. Ik ben vreselijk blij met haar, maar ik ben ook heel leuk met kinderen, denk ik. Ooit lijkt me dat heel leuk.’

11 Burn-outofbore-out

‘Een bore-out, want daar kun je zelf iets aan doen. Een burn-out is toch meer iets wat je overkomt. Ik ben zelf een paar jaar terug heel erg over mijn grenzen gegaan, waardoor ik het allemaal even niet meer trok. Dat vond ik heel lastig om aan te geven bij mijn leidinggevenden, want ik doe wat ik leuk vind, en wat ik altijd al heb willen doen. Als je dan ontdekt dat je daar ook te hard in kunt gaan, voelt dat toch een beetje als falen. De crux is dat het niet zoveel uitmaakt of je iets leuk vindt of niet, uiteindelijk gaat het om de druk die je ervaart. Of je nu bij 3FM of Radio 538 zit, als dj moet je toch luisteraars trekken. Leuk, dat programma van je, maar gaat het nog scoren of wat? Het is een onzichtbaar zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt. Dat is niet gezond, maar het hoort er wel bij. Ik kan daar nu wat beter mee omgaan, omdat ik het gevoel herken dat ik overwerkt raak, en dan gelijk probeer om mijn agenda leeg te maken.’

12 Arrogant of verlegen

‘Verlegen. Dat is ook precies waarom ik radio maak en niet voor het dj’en à la Tiësto ben gegaan. Ergens daarbuiten luisteren er hopelijk heel veel mensen naar je, maar de radiostudio zelf is een afgesloten wereld, met een intiem clubje mensen dat je kent. Het is mijn safe place, waar ik alles kan doen en zeggen, een soort zolderkamertjesgevoel. Dat heb ik nodig, want ik ben een enorme kat-uit-de-boom-kijker. Ik moet eerst aarden voordat ik een beetje loskom, anders komt er niets uit. Daarom zijn drukke verjaardagen, feesten of clubs ook niets voor mij, want daar aard ik niet. Vroeger vond ik dat heel ingewikkeld, dan gingen we uit en hadden m’n vrienden de tijd van hun leven, en stond ik een beetje naar de dj te kijken. Maar dat is gewoon hoe ik in elkaar steek, en dat is ook prima.’

13 Platzak of loaded

‘Platzak. Ik heb een gat in mijn hand en koop heel onzinnige dingen. Laatst nog: een racestuur voor de PlayStation. Een soort midlifecrisis-gedrag (lacht).’

14 Neusring of tatoeage

‘Het mooie van een neusring is dat ie heel subtiels. Als een meisje er eentje heeft, dan denk je: sexy. Bij mij zie je gewoon een alto met een neusring (lacht). Maar ik kies toch voor tattoos, omdat die wat meer over je zeggen. Ik heb er een stuk of twaalf, over mijn hele lichaam. Op mijn arm heb ik onder meer een skateboard, omdat skateboarden naast radio mijn andere grote passie is. Ik heb ook een tattoo met de tekst: “When I got the music, I got a place to go”: als er muziek is, dan is het goed. Muziek verbroedert altijd, ook als je nieuwe mensen ontmoet of aan het daten bent. Verder heb ik onder meer een palmboom en een orka, gewoon omdat ik die vet vind, niet zozeer omdat ze ergens voor staan. Het is ook nooit af, er kan altijd nog een tattoo bij. Maar dat heeft geen haast, het is niet zo dat ik deze arm binnen een jaar wil afmaken. Het is juist mooi als het een organisch tot stand gekomen plaatje is. Ik ben geen schilderij.’

Of je nu bij 3FM of Radio 538 zit, als dj moet je toch luis­teraars trekken

15 Tien bier of een snuif cocaïne

‘Tien bier. Ik heb aanleg voor goed alcoholgebruik (lacht). Dat weet ik van mezelf, dus ik probeer dat in te perken, zeg maar. Met zo’n ochtendshow als ik heb, waarbij de wekker elke werkdag om 04.00 uur gaat, kom je jezelf snel tegen. Ik heb daarom met mezelf afgesproken: op donderdag mag je je eerste biertje, op vrijdag en zaterdag nog wat meer, maar vanaf zondag weer even niks. Over Matthijs van Nieuwkerk heb ik weleens gehoord dat hij het hele seizoen van De Wereld Draait Door geen druppel alcohol nam, maar dat kan ik niet, hoor. Aan de ene kant wil ik leven voor mijn programma, maar ik moet ook leven om iets te vertellen te hebben in mijn programma. Als ik een keer anderhalf uur langer in de kroeg blijf hangen met vrienden, dan heb ik de volgende dag een beter verhaal dan wanneer ik elke dag op tijd in bed lig. Mijn richttijd om te gaan slapen is 21.00 uur, maar in de zomer is dat verdomd lastig. Vaak lees ik nog even tot 22.00 uur, daarna ben ik genoeg tot rust gekomen om in slaap te vallen.’

16 Eendagsvlieg of blijvertje

‘Blijvertje. Als ik geen dj was geworden, dan had ik ergens achter de schermen bij de radio gewerkt. Dat is het mooie van radio: je kunt het altijd wel ergens doen. Soms kun je er ook je brood nog mee verdienen, vaak niet, dus ik ben blij dat ik dat wel kan.’

SANDER IN HET KORT

Sander Hoogendoorn (9 maart 1988) heeft al een hele rits radioprogramma’s op zijn naam staan: van de CroisSanderShow en Sanderdaynight tot Freaknacht en Sanderdome. Sinds twee jaar staat hij elke werkdag in het holst van de nacht op om vanaf 06.00 uur drie uur lang het BNNVARA-programma Sanders Vriendenteam te presenteren op 3FM.

In 2011 won Hoogendoorn de Marconi Award voor aanstormend talent, in 2014 werd hij Radiotalent van het Jaar. Sander is single en woont met z’n kat in Utrecht.