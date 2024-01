KNVB, laat het volk de opstelling van Oranje bepalen

Waar zou Patrick Kluivert zijn geld op hebben gezet? Ik op een gelijkspel; Bulgarije-uit, altijd lastig. Maar zó lastig?

Het gekste aan het ontslag van Danny Blind als bondscoach is exact dat: zijn ontslag. Bij zijn benoeming als assistent van Guus Hiddink kreeg Blind de toezegging dat hij Hiddink mocht opvolgen als die ermee ophield. Een baangarantie. Net als bij die andere gasten van Oranje – het koningshuis – waar je ook zonder aantoonbaar iets te kunnen recht hebt op een erebaantje. Waarom zou je iemand ontslaan die je zelf een baangarantie hebt gegeven? Raar.

Blind was als secondant van Hiddink medeverantwoordelijk voor het mislopen van het EK in 2016, maar de KNVB had de scepter al aan de kroonprins beloofd. Blind moest en zou de koning van Oranje worden. De rest is geschiedenis. Met gemiddeld 1,4 punten per wedstrijd deed alleen – daar is ie weer – Hiddink het slechter dan koning Danny. (ter vergelijk: Hiddinks voorgangers Van Basten, Van Marwijk en Van Gaal pakten gemiddeld 2,2 punten per wedstrijd)

En nu? Het Nederlands elftal heeft halverwege de kwalificatie voor het WK in Rusland al 8 verliespunten; 3 meer dan de kwalificatiereeksen voor de drie laatst gehaalde eindtoernooien samen. Het bondscoachschap is bepaald geen erebaantje meer. Dit Oranje is een met graffiti volgespoten, vertraagd boemeltje met defecte deuren – geen trein waar iemand als Ronald Koeman op wil springen.

Het zal Frank de Boer wel worden, maar is dit niet het juiste moment voor een experiment? Nu Rusland verder weg is dan ooit, wil ik de KNVB oproepen om de selectie en opstelling te crowdsourcen. Veel slechter dan de lamme en de blinde zal het volk het niet doen. De voetbalbond heeft er al een website voor: www.onsoranje.nl. Daar hoeft alleen nog maar /17miljoenbondscoaches achter.