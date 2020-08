‘Hoe lul je 2 vierkante meter voor 799 euro recht? Door te wijzen op de vele voorzieningen’

Zeker in een zomer vol berichten over zinloos geweld op overhitte stranden en over Kamerleden van coalitiepartijen die nog liever via de brandtrap, de nooduitgang of het dak de vergaderzaal verlaten dan een stemming over meer geld voor de zorg mogelijk te maken, is het soms fijn om nieuws te lezen dat op zichzelf ook schandalig is, en eigenlijk reden voor een woede-aanval, maar me tegelijk zó grotesk voorkomt, dat ik er vooral keihard om moet lachen. Dat we in de grote steden, en dan met name Amsterdam, een enorm probleem hebben met het aanbod van betaalbare woningen, is allang geen nieuws meer. Maar de excessen waar dat toe leidt, zijn soms zo absurd als een tekening van Gummbah of Kamagurka.

In de Amsterdamse wijk Oud-West werd afgelopen week een kamer aangeboden voor 799 euro per maand. De grootte van de kamer is 6 m2. Het is een kamer in een hotel. Die hebben deze zomer opeens geen gasten door een zeker virus, dus sommige hotels besluiten zich op de kamermarkt te storten. Dat in februari in Amsterdam nog een kamer werd aangeboden voor 800 euro per maand die 4 m2 was, heeft waarschijnlijk wervend gewerkt onder hotels.

Ik dacht eerst: dan is deze hotelkamer in ieder geval nog anderhalf keer zo groot. Maar dat bleek een misvatting. Een woordvoerder van jullie stichting, die huurders ondersteunt, keek eens goed naar die kamer, en concludeerde dat je maar in een derde van de kamer vrij kunt staan, en alleen dat geldt als woonoppervlakte. De kamer van bijna 800 euro is dus eigenlijk maar 2 m2. Twee.

Ik was erg benieuwd naar de verdediging van de verhuurder van de kamer, het CityHub-hotel. Hoe lul je 2 m2 voor 799 euro recht? In dit geval: door te wijzen op de vele voorzieningen. De kamer wordt schoongemaakt, bijvoorbeeld. Housekeeping krijgt in Nederland gemiddeld 18 minuten om een hotelkamer schoon te maken. Daarvan kun je een kamer van 2 m2 waarschijnlijk een maand schoonhouden. Als de stofzuiger er al in past. Ook een argument voor de prijs, volgens het hotel: een cityhost maakt de huurder wegwijs in de stad. Ik ken zelf een goede cityhost waarvoor je geen kamer van 2 m2 hoeft te huren: Google.

Maar vooral moesten we het verhuren van een kamer precies zo groot als de norm voor één werkplek met een diep beeldscherm voor 799 euro per maand niet zien als het verhuren van een kamer precies zo groot als de norm voor één werkplek met een diep beeldscherm, zei de vertegenwoordiger van het hotel. Hoe moeten we het dan zien? ‘Dit is een nieuw concept genaamd flexible living.’ En het wordt voor dat geld niet je kamer, het wordt ‘your own hub’.

Dat vond ik dan wel weer geruststellend in deze verwarrende tijden: dat je gelul nog steeds kunt herkennen aan het holle etiket ‘concept’ en lelijke leenwoorden.