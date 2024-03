Hans Teeuwen zet Halsema-pruik op na woede over Hamasdemo Holocaustmuseum

Vooral burgemeester Femke Halsema van Amsterdam krijgt veel kritiek. Mensen vragen zich af hoe het kon gebeuren dat de demonstratie, zogenaamd tegen president Isaac Herzog van Israël maar in werkelijkheid gedragen door anti-joodse sentimenten en Hamas-verheerlijkende geluiden, doorgang kon vinden tijdens een beladen moment als de opening van een museum ter nagedachtenis aan de jodenvervolging.

Zo werd het moment dat koning Willem-Alexander samen met een overlevende van de Holocaust het museum opende, overschreeuwd door de inmiddels zo bekende 'from the river to the sea'-leus, een audiopamflet waarmee de vernietiging van de joodse staat wordt bedoeld en gepropageerd.

PVV-leider Geert Wilders noemde de situatie op X ‘onverantwoord’ en suggereerde dat de gebeurtenis 'riekt naar een politieke actie van de extreem linkse burgemeester van Amsterdam'. Daarop schreef een penvoerder van demissionair premier Rutte op hetzelfde platform dat ‘één ding zeker is: als het gaat om het handhaven van de openbare orde bedrijven onze burgemeesters geen politiek.’

Het is een ongekende schande dat de lieden die gisteren in Amsterdam antisemitische leuzen schreeuwden, riepen dat ze vrienden van Hamas zijn, politiebusjes bestormden, Joodse kinderen uitscholden, met foute vlaggen zwaaiden en een staatshoofd van een bevriend land beschimpten,… — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2024

De woordvoerder ondertekende het bericht met ‘Mark’ en hoon was onmiddellijk zijn deel: als er geen politiek aan te pas zou komen, waarom mocht Pegida-stoker Edwin Wagensveld dan niet met zijn barbecue voor een moskee staan? Waarom kunnen de klimaatgekkies van Extinction Rebellion om de week de ringweg A10 als picknickveld gebruiken? En hoezo stond Halsema dan wel toe dat midden in de coronapandemie meer dan tienduizend mensen op de Dam mochten rouwen om gedode Amerikaanse drugscrimineel George Floyd, terwijl een paar honderd meter verderop een paar honderd coronademonstranten geconfronteerd werden met knuppels, honden en het waterkanon?

Beste Geert,



We hadden allemaal gewild dat de opening van het Nationaal Holocaustmuseum gisteren rustig zou zijn verlopen. Maar één ding is zeker: als het gaat om het handhaven van de openbare orde bedrijven onze burgemeesters geen politiek.



Mark https://t.co/My0v1XoCis — Mark Rutte (@MinPres) March 11, 2024

Kortom - er bestaat openlijke twijfel over (het ontbreken van) politieke motieven bij het toewijzen van een locatie voor een demo die zonder grootschalige aanwezigheid van de politie wel eens een stuk grimmiger had kunnen worden. En het was al een zeer onfrisse en beschamende situatie, zeker toen kleine joodse kinderen - het nageslacht van Holocaust-overlevenden - van zeer dichtbij werden uitgejouwd door een woedende islamitische meute.

Hans Teeuwen met een Halsema-pruik

Cabaretier Hans Teeuwen legt vandaag met iets meer luchtigheid de vinger op de open zenuw van GroenLinks-burgemeester Halsema. In een clipje van een minuut, waarin hij zich met een pruik heeft uitgedost als Halsema en een pistool naast zich op tafel heeft liggen, verklaart hij met klemmende kaken dat soms nou eenmaal wat joodse harten en eieren gebroken moeten worden om een omelet te maken, om ‘grotere minderheidsgroepen met een collectief minderwaardigheidscomplex tegemoet te komen’.

Een belangrijke boodschap van Femke Halsema. pic.twitter.com/QUmxs35ybM — Bart Nijman (@BartNijman) March 12, 2024

Op televisie bij Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen haalde steracteur Huub Stapel maandagavond eveneens stevig uit naar de demonstratie. Hij zei dat hij zich ‘ongelofelijk heeft zitten schamen dat ik Nederlander was’ omdat Holocaustoverlevers in de Portugese synagoge zondag tijdens de plechtigheden moesten aanhoren hoe een stel onverlaten buiten hun liefde voor Hamas stonden te betuigen.

Ook de Partij van de Arbeid moet het ontgelden bij diverse critici. Televeecoryfee Frits Barend sprak zondagmorgen bij WNL schande van een verklaring van de PvdA, waar Kamerlid Kati Piri namens de partij opriep om Herzog aan te spreken op de militaire acties van Israël in Gaza. Die oproep wordt breed gezien als katalysator van de demonstratie.

Moment van diepe schaamte

Marcel van Roosmalen ging daar dinsdag op NPO Radio 1 op verder, door te verklaren dat de fusie van de Partij van de Arbeid met GroenLinks een ‘mislukt project’ is. ‘Binnen het karkas van de nieuwe partij huizen elementen die openlijk sympathiseren met Hamas’, sprak hij in zijn column.

“GroenLinks-PvdA is een mislukt project”, zegt Marcel van Roosmalen op @nporadio1. “Ze weigeren te snijden in het eigen vlees waardoor de partij van binnenuit wordt opgegeten.” pic.twitter.com/qFPSfxuM0s — De Nieuws BV (@denieuwsbv) March 12, 2024

‘Dit is geen oppositie voeren, dit is de PVV juist helpen om de grootste te worden’, aldus Van Roosmalen over de demonstratie bij het nieuwe Holocaustmuseum, door de columnist betiteld als een ‘moment van diepe schaamte’.