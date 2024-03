Nieuwe Revu's kijktip: 'Pact met de duivel: in de wurggreep van het Passageproces'

Gestart in 2009 werden pas acht jaar later de laatste vonnissen in hoger beroep uitgesproken. Misdaadjournalist John van den Heuvel sprak over kooigevechten tussen aanklagers en verdedigers. Want justitie had een deal gesloten met een kroongetuige die zelf verdacht werd van moord: Peter la Serpe. Velen vonden dat dit niet kon.

Tegelijk stonden politie en justitie met de rug tegen de muur. Tien liquidaties tussen 1993 en 2006 en een onderzoek dat muurvast zat: La Serpes bekentenissen waren goud waard voor het Openbaar Ministerie. Hij wees de toen nog voortvluchtige Dino Soerel aan als opdrachtgever. Maar hoe betrouwbaar was het bewijs? In Pact met de duivel komen veel hoofdrolspelers aan het woord. Advocaten, rechercheurs, aanklagers, journalisten én criminelen vertellen over een steeds wonderlijker verlopend proces. Een tweede kroongetuige (moordmakelaar Fred Ros), een anonieme getuigenis uit de Baja Beach Club. En wie was toch de Haaiensnaaier? Rechtbank-tv van Shakespeareaanse allure.

Pact met de duivel: in de wurggreep van het Passageproces start 1 maart op Prime.