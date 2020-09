Kijk niet raar op als ‘de populisten’ veel pluche pakken op 17 maart 2021.

Ze waren allemaal functioneel kritisch, onze kartelpartijen in Den Haag, op het altoos opgehoogde miljardenpakket dat Brussel van ons eist en waarmee onder het valse vlaggetje van ‘coronasteun’ een antidemocratische, niet-functionerende technocratie overeind gehouden moet worden. Maar ze stemden uiteindelijk allemaal keurig netjes in.

De enige reden dat de EU nog overeind staat, is omdat met de morele chantage van ‘nooit meer oorlog’ een propagandatoon gezet is waar de ouwe Sovjetkameraden met jaloezie naar kijken. En de enige reden dat de eurozone nog bestaat, is omdat de Nederlandse belastingbetaler diepe financiële gaten moet graven om andermans gaten mee te dichten.

Alsof wij hier niet wat meer geld naar onze zorghelden willen zien gaan, betere budgetten voor veiligheid en justitie verlangen tegen internationale drugsmaffia en ontwrichtende straatterreur in schotelwijken, hogere lonen voor een onderwijszuil waar analfabetisme onderdeel van het curriculum lijkt te zijn geworden, en een goed bewaakte AOW en veilig gevulde pensioenpotten in een land waar de koopkracht al een eeuwigheid niet stijgt maar huur- en koopprijzen wel, evenals ‘de kosten van het levensonderhoud’. Om over het prijskaartje van de opstomende ‘duurzame energietransitie’ maar te zwijgen.

We zien onze eigen bestuurlijke elite hun trouwpartijen groots vieren terwijl we zelf niet bij oma langs mogen op straffe van stevige boetes, of onze winkels amper draaiende kunnen houden omdat een klant te veel in de broodjeszaak meteen tot sluiting kan leiden. En daarna boeken ze in opdracht van Brussel honderden miljarden over naar de spaghettipopulisten die ’s werelds grootste goudreserves verstopt hebben onder Europa’s grootste bankenschuldenberg, of naar die stokbroodfransozen die lachend op onze kosten met pensioen gaan rond hun 33ste.

Vervolgens fikt er een migrantenkamp af in Griekenland omdat de aldaar opgehokte illegale vreemdelingen zelf hun tenten in de fik gestoken hebben in verzet tegen coronaquarantaine, en dan staat tout asiel-industrieel en hoog-moralistisch medialand weer op de achterste benen te eisen dat we niet alleen die paar honderd weeskinderen, maar gewoon alle 14.000 illegalen uit dat kamp hierheen transporteren omdat het ‘onze verantwoordelijkheid’ zou zijn dat die mensen hun eigen shithole-countries ontvlucht zijn, waar een combinatie van corrupte cultuur en achterlijke religieuze ideologie tot een eeuwigdurende stammenstrijd tussen regressie en geweld heeft geleid.

Alsof onze azc’s niet uitpuilen met mensen waarvan we ook niet weten wat we er mee aan moeten. Alsof die migranten, als ze eenmaal voet aan de grond zetten in het liberale polderparadijs Nederland, als vanzelfsprekend al die intrinsieke ontwikkelingsachterstand bij de voordeur achterlaten en onmiddellijk functionele bijdragen gaan leveren aan arbeid, onderwijs, sociale omgangsnormen, democratie en de voorwaarden van individuele vrijheid – dus aan de fundamenten van onze samenleving.

Kijk niet raar op als ‘de populisten’ veel pluche pakken op 17 maart 2021.