Portret: zo werd pornoacteur Rick Hollander gesloopt door crystal meth

Na in Amsterdam van de gayscene geproefd te hebben, breekt Rick Verhagen (49) rond de eeuwwisseling door als pornoacteur. In Hollywood verandert zijn Amerikaanse droom in een nachtmerrie. Hij wordt er aangerand en misbruikt, en belandt in een duister circuit waar crystal meth – Tina – het dagelijks leven domineert. Deze week verschijnt Ricks autobiografie Tina, Mijn Affaire Met Crystal Meth. ‘Het eerste wat je voelt, is de rush. Geilheid neemt bezit van je. Je wilt neuken, liefst met een heel voetbalelftal.’

Het gebeurde tijdens een bootparty in Rio, ’s middags om 12.00 uur. Iedereen had er zin in om met een stuk of vijftig bloedmooie mannen de zee op te varen en heerlijk naar de kloten te gaan. De dj was al lekker bezig toen we op het jacht arriveerden.

De stemming zit er al snel in. We hebben natuurlijk de nodige drugs bij ons. We zijn niet de enigen, merk ik. Ik leg contact met een gozer die een enorme voorraad bij zich heeft en kom zo in de verleiding om te gaan mixen, wat je natuurlijk nooit moet doen.

Ik word stoneder en stoneder, en na een uurtje varen gaan we voor anker. We kunnen zwemmen. Er duiken er een paar van boord, zwembroeken vliegen in het rond en nog voordat iedereen uit het water is geklommen, hangen de pikken al in je bek. Het wordt e?e?n grote orgie.

Ik herinner me verder weinig, want mijn lichaam begaf het. Ik had te weinig gegeten en gedronken en zelfs als ik beter voor mezelf had gezorgd, was de combinatie van hitte en gemixte drugs me vermoedelijk te veel geworden. Ik viel op het dek. Het werd licht in mijn hoofd. Ik zag overbelichte beelden en volgens de mensen die erbij waren, heb ik gezegd dat ik dood wilde. Er was een arts aanwezig die mijn pols pakte en verklaarde dat ik klinisch dood was. Overdosis.

Lees het hele verhaal op Blendle.