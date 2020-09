‘Ik zet 100 dollar in op de underdog. Daar gaan we Donald, make my bank account great again!’

In Las Vegas, in een zaal vol Amerikanen die schreeuwen en klappen tijdens een basketbalwedstrijd, wordt het me opeens duidelijk: om te weten wie in november wint, moeten we weten op wie hier in Vegas geld wordt ingezet. Joe Biden staat op stevige winst in zo’n beetje alle peilingen. Maar ja, geloof je nog in polls wanneer je er tien ruggen aan besteedt?

Bij een gokapparaat met plastic renpaarden vraag ik het aan een man van begin dertig, die met een glas whiskey in de hand aan het spelen is. Eerst bekijkt hij me argwanend, maar dan legt hij uit dat het verboden is. Men wil niet dat er nog meer geldbelangen ontstaan rondom verkiezingen. Maar, voegt hij daar grijnzend aan toe, verboden betekent natuurlijk niet dat iets onmogelijk is. Als je de juiste websites maar kent. Zo zette hij zelf in 2016 50 dollar in op toenmalig underdog Donald Trump. En won ruim 200 dollar. Nu baalt hij ervan dat hij niet meer had ingezet.

Hij verzekert me dat hij geen Trump-supporter is. Evenmin is hij fan van Biden. Hij schaamt zich kapot dat de Verenigde Staten twee oude knarren van bijna tachtig naar voren schuiven voor zo’n belangrijke positie. Er zit wat in, als ik denk aan mijn opa toen hij nog leefde... het was een fantastische man, maar president van zo’n machtig land?

Op zijn mobiel toont hij me de website, geregistreerd op het Caribische Antigua en Barbuda. Je kan er zowel op de complete verkiezingen inzetten als op de uitkomst per staat. De website schaalt Trump in op +110, tegenover –130 voor Joe Biden. Ofwel: bij 100 dollar inleg op Trump loop je weg met 210 dollar, terwijl je bij eenzelfde inleg voor Biden slechts 176 dollar in je zak steekt. De bookies van de gokwebsite gaan er dus vanuit dat het een close call is, maar dat Trump momenteel iets minder kans maakt dan Biden.

De kansen veranderen iedere week. Als je terugkijkt, zie je dat het omslagpunt bij de virusuitbraak ligt: daarvoor ging gokkend Amerika uit van winst voor Trump, daarna sloeg het om naar winst voor Biden. Vanaf september nam Trump het echter weer over als favoriet en vanaf dat moment gaan ze als een stel renpaarden nek aan nek. Het is een opmerkelijk verschil met de peilingen: die zien Biden sinds zijn kandidaatschap vrijwel unaniem als favoriet.

Terug in mijn Airbnb-kamer zoek ik de website nog eens op. Die jongen verzekerde me dat het leuk is, omdat het de verkiezingsdag zelf nog spannender maakt. En daar heeft hij vast gelijk in. Dus pak ik mijn creditcard en plaats 100 dollar op de underdog. Daar gaan we Donald, make my bank account great again.