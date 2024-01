Win: Hacksaw Ridge Blu-ray

Hacksaw Ridge vertelt het waargebeurde verhaal van Desmond Doss (Andrew Garfield) die tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog 75 man redde zonder een wapen te dragen of af te vuren. Hij geloofde erin dat de oorlog rechtvaardig was maar dat moorden desondanks verkeerd was en was dan ook de enige Amerikaanse soldaat in de Tweede Wereldoorlog die in de frontlinie vocht zonder wapen. Als legerarts evacueerde Doss eigenhandig meerdere gewonden uit de vuurlinie terwijl hij alles en iedereen trotseerde en zelfs getroffen werd door een granaat. Hij was de eerste wapenweigeraar ooit die de Congressional Medal of Honor kreeg. De film geregisseerd door Mel Gibson kreeg een daverende staande ovatie van 10 minuten nadat de film zijn wereldpremière beleefde op het filmfestival van Venetië, dit gebeurt niet zo vaak op het filmfestival van Venetië.Hacksaw Ridge is vanaf 30 maart verkrijgbaar op DVD en Blu-ray

