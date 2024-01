Longread | De Kickbokser en de Vergismoord

Na de liquidatie van een Ghanese bordenwasser begin 2015 wordt al snel duidelijk dat het om een vergissing gaat. In de media wordt gesuggereerd dat kickbokser Aziz Kallah het eigenlijke doelwit was. Maar daar is geen bewijs voor.

Tekst Rasit Elibol

In een trainingspak zit Aziz Kallah op het kantoor van zijn advocaat Louis de Leon. Met lichte tegenzin, maar hij voelt zich verplicht om zijn verhaal te doen. Want anderhalf jaar geleden leek hij nog hard op weg om door te stoten naar de absolute wereldtop als kickbokser, vandaag de dag heeft hij geen woning en komt hij rond van een daklozenuitkering. De reden? ‘Ik word gezien als crimineel, iemand die met liquidaties te maken heeft,’ zegt Kallah. ‘Maar dat is absoluut niet waar.’ Het begint op woensdag 28 januari 2015, rond half drie ’s nachts in de Wolbrantskerkweg in Amsterdam- Osdorp. Aziz Kallah is net een half uur thuis als hij wordt opgeschrikt door het ratelende geluid van automatische wapens. De tientallen knallen klinken dichtbij. Even later hoort hij een auto wegscheuren. De kickbokser (Amsterdam, 1992) is geschrokken, het is de eerste keer dat hij schoten hoort.

Als hij naar buiten gaat om te kijken wat er zojuist is gebeurd, ziet hij voor de ingang van de portiekflat waar hij met zijn ouders woont iemand op zijn buik liggen. Kallah loopt erheen en schuift de capuchon van het slachtoffer een stuk opzij om die persoon te kunnen identificeren. Ondanks de verwondingen herkent hij de man die het slachtoffer is geworden van de brute afrekening. Het is de ietwat stille Ghanese vriend van zijn buurvrouw. Kallah is in shock en in de war van wat hij heeft gezien.

Kapotgeschoten

De daders hebben er dan ook geen gras over laten groeien en de dan 37-jarige Augustine Nyantakyi met zeker zeventig tot tachtig kogels doodgeschoten. Diens been ligt er bijna af, zijn gebit is kapotgeschoten en er zit een gat in zijn gezicht.

Als de politie even later arriveert, gaat de vriendin van het slachtoffer mee naar het bureau. De familie Kallah vangt haar dochtertje tijdelijk op. De volgende dag komt de politie weer langs op de Wolbrantskerkweg. Ze willen de harde schijf van de beveiligingscamera die bij de familie Kallah op het balkon hangt zodat ze beelden hebben van de schutters. ‘Maar we hadden helemaal geen harde schijf,’ zegt Aziz Kallah. ‘Het was namelijk een dummy, een nepcamera. Die had ik daar ter preventie opgehangen omdat mijn auto steeds werd opengebroken of bekrast. Niet omdat ik vreesde voor een aanslag.’ Twee dagen later verschijnt in De Telegraaf het bericht dat niet de onschuldige bordenwasser Nyantakyi het beoogde doelwit was, maar ‘de bekende Marokkaanse kickbokser Aziz Kallah’. De bron van die berichten zou de politie zijn. Het verhaal gaat als een lopend vuurtje door de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam-West. Kallah: ‘Niet iedereen in onze gemeenschap kan Nederlands lezen, dus er waren veel vragen naar aanleiding van het bericht.’ De kickbokser wordt die dag tientallen keren gebeld, net als zijn ouders. Of Aziz nog leeft? En of hij iets met die liquidatie te maken heeft?

Kallah gaat dezelfde dag nog naar het politiebureau aan de Meer en Vaart in Osdorp om te horen wat er waar is van de verhalen dat hij het slachtoffer van de liquidatie had moeten zijn, maar wordt daar naar eigen zeggen weer weggestuurd. Ook bij twee andere politiebureaus krijgt hij geen antwoorden. Later wordt Kallah gebeld door een rechercheur die per se wil afspreken. Omdat de kickbokser niet kan op de dag dat de politie hem wil zien, gaat hij een dag eerder. Zonder dat hij het weet wordt het verhoor vastgelegd door camera’s van het VARA-programma De Aanklagers. Op de beelden die begin april zijn uitgezonden is een geëmotioneerde Kallah te zien die vraagt of de politie informatie heeft waaruit blijkt dat hij het beoogde doelwit was. De rechercheur wil juist antwoorden van Kallah.

Dat er twee onderwereldfiguren in de buurt van de Wolbrantskerkweg verbleven ten tijde van de liquidatie krijgt hij van de politie niet te horen. Een van de twee is een bekende crimineel uit Zuidoost, die net als Nyantakyi zwart is en bij een vriendin verbleef. Hij is daarnaast eerder veroordeeld voor vuurwapengeweld en ook in onderzoeken naar liquidaties duikt zijn naam op.

Tarik El Idrissi

Bij alle berichten die over Kallah en de liquidatie voor zijn huis in de media verschijnen, duikt ook de naam van zijn vriend Tarik El Idrissi op. Oud-kickbokser El Idrissi was een meervoudig wereldkampioen die na zijn carrière afgleed in de criminaliteit en in januari 2014 (dan 31 jaar oud) werd geliquideerd na een conflict in de onderwereld. ‘Ik kende Tarik heel goed. We trainden jaren samen bij de sportschool van Lucien Carbin,’ aldus Kallah. ‘Bijna alle vechters waren van Surinaamse afkomst, behalve Tarik en ik. Als Marokkanen onder elkaar nam hij mij een beetje onder zijn hoede. Hij was tien jaar ouder en wereldkampioen waardoor ik als opkomend talent tegen hem opkeek. Tarik was mijn voorbeeld in de sport.’

Ook buiten de sportschool zien de twee elkaar geregeld. Zo gaan ze weleens een hapje eten en bezoeken ze samen kickboksgala’s. Als El Idrissi door een blessure – hij breekt zijn scheenbeen tweemaal – noodgedwongen moet stoppen als kickbokser, wordt het contact tussen de twee ook minder. Kallah: ‘In de anderhalf jaar voor zijn dood sprak ik Tarik nog maar weinig. Niet omdat er ruzie was, totaal niet. Maar hij kwam niet meer dagelijks trainen en daardoor verwaterde het con tact een beetje. Zijn liquidatie kwam voor mij ook als een totale verrassing. Ik wist niet dat hij zich na zijn afscheid in de sport in de onderwereld begaf.’ Vlak na de dood van El Idrissi moet Kallah vechten voor de Nederlandse titel. Voor de camera van AT5 draagt hij zijn gevecht op aan zijn voormalige rolmodel, een gegeven dat menig wenkbrauw doet fronsen. ‘Ik wilde dat gewoon doen voor Tarik, als eerbetoon. Net zoals veel Nederlanders Johan Cruijff een laatste eer wilden bewijzen na diens dood.’

Overigens is Kallah zelf ook een zeer begenadigd kickbokser. Hij verzamelde al verschillende titels en kampioenschappen en staat bekend om zijn harde knietechnieken, waarmee hij al menig gevecht voortijdig in zijn voordeel heeft beslist. Door dat gegeven, en vanwege zijn initialen, heeft hij als vechter de inmiddels dubbelzinnige bijnaam AK47. ‘Die bijnaam heb ik al sinds 2008, dat heeft niets met de liquidatie te maken. Ik vecht ook maar even niet meer met mijn broekje waarop AK47 staat.’

Een andere link tussen Aziz Kallah en de onderwereld is zijn eigen vader. Die werd zeven jaar geleden na een conflict ontvoerd uit het inmiddels gesloten Amsterdamse theehuis Vrede en na drie weken weer vrijgelaten. ‘Dat is allang opgelost en kan echt niet de reden zijn dat ze mij zouden willen liquideren. Dat weet ik heel zeker.’

Geen kogelwerend vest

Verder zegt Kallah geen criminele connecties te hebben. Ook de hoofdrolspelers in de huidige onderwereldoorlog in Amsterdam, waar veelal criminelen van Marokkaanse afkomst zijn betrokken, kent hij naar eigen zeggen niet. ‘Ik heb ook geen maatregelen getroffen tegen een eventuele liquidatie en draag bijvoorbeeld geen kogelwerend vest. Daarnaast mijd ik geen plekken en was ik het afgelopen jaar heel makkelijk te vinden: ik trainde namelijk tweemaal daags in dezelfde sportschool.’ Kallah geeft toe dat hij in zijn jeugd weleens ondeugend is geweest, maar hij heeft een blanco strafblad en een mbo-opleiding tot junior accountmanager afgerond. Het liefst gaat hij door met trainen en verdient hij zijn geld met zijn sport, maar hij heeft het gevoel dat het hem onmogelijk wordt gemaakt. Want in plaats van dat hij zich meet met de wereldtop heeft hij momenteel een uitkering. Zijn ouders wilden na de liquidatie en de nasleep verhuizen van de Wolbrantskerkweg. Dat mocht van de woningbouw op één voorwaarde: dat zoon Aziz niet meer bij hen zou wonen, omdat hij daarmee het leven van de nieuwe buurtgenoten in gevaar zou brengen. Dat is ook de reden dat hij geen eigen woning krijgt. Zijn ouders mag hij nu eens per maand bezoeken.

Ook het vechten van wedstrijden, waarmee hij zijn geld verdient, wordt hem steeds moeilijker gemaakt. Organisatoren die Kallah op het programma willen zetten, krijgen bezoek van de politie met de boodschap om Kallah van de matchmaking te halen omdat hij een risicofactor vormt en anders de vergunning voor het evenement wordt ingetrokken.

Sharon Dolman, in wiens sportschool Kallah traint en die zijn management deed, beaamt dat promotors Kallah op voorhand al niet boeken om gedonder met de autoriteiten te voorkomen. ‘In mei vecht hij op een evenement dat ik zelf organiseer. Ik heb nog niks gehoord van de politie en ik zou het ook raar vinden als ik dat nu ineens wel zou horen. Aziz traint dagelijks bij ons in de sportschool en als het dan zo gevaarlijk zou zijn, waarom vertellen ze mij dan niks? Mijn kind komt daar ook, net als veel jeugdvechters. Aziz komt trouwens vaak met zijn jonge broertje. Als hij echt zou vrezen voor een aanslag, zou hij dat toch nooit doen?’ Dat zegt Kallah zelf ook. En door de hernieuwde aandacht vanwege docuserie De Aanklagers gaat hij liever apart met zijn trainer aan de slag, om vragen van anderen te voorkomen.

Want in de sportschool is topvechter Kallah een voorbeeld voor de jeugd. ‘En dat wil ik ook blijven, maar dat gaat zo niet. Het leven wordt mij onmogelijk gemaakt.’

Kallah: De Aanklagers moet van internet af

Kickbokser Aziz Kallah eist dat de uitzending van docuserie De Aanklagers, waarin beelden te zien zijn van zijn verhoor, van het internet wordt gehaald door de VARA. Ook moet er een rectificatie komen. Als de omroep dat niet doet, overweegt hij een gang naar de rechter. Louis de Leon, advocaat van Kallah, zegt daarover: ‘Aziz is verworden tot paria, omdat vorig jaar in De Telegraaf is gesuggereerd dat hij het beoogde slachtoffer was van de liquidatie in de Wolbrantskerkweg. En net toen we hoopten dat de storm was gaan liggen, kwam de uitzending van De Aanklagers, waarin opnieuw de suggestie is gewekt dat hij het eigenlijke doelwit was van de schutters.’

Kallah ontkent dat hij zich in kringen begeeft waardoor hij slachtoffer zou kunnen worden van een aanslag op zijn leven. ‘In gesprekken die ik met de politie heb gehad, is ook nooit gezegd dat er aanwijzingen zijn dat ik gevaar loop,’ aldus Kallah, die zegt veel hinder te ondervinden van het VARA-programma. Zo zijn in korte tijd na de uitzending al twee gevechten, waar hij normaal gesproken zijn geld mee verdient, niet doorgegaan. De VARA weigert vooralsnog de beelden, waarin Kallah onherkenbaar is gemaakt, van het internet te halen.

De politie wil niet reageren op vragen over de liquidatie en over Aziz Kallah.