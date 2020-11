Entertainment

RUMAG: ‘Wij. Zijn. Geen. Boeven.’

Acht maanden na het Zondag met Lubach-debacle geeft RUMAG-directeur Danny Membre (42) in Nieuwe Revu 48 (nu in de winkels) voor het eerst tekst en uitleg. ‘Inderdaad, er zijn verkeerde beslissingen genomen. Maar ook: niet alles is zo zwart-wit als het lijkt.’