Wie denkt Fred van Leer wel dat hij is?

Voor wie het heeft gemist: wat is er nu weer met Fred van Leer?

Hij heeft een wild nachtje beleefd in de slaapkamer en dat is gefilmd. Dat filmpje is verspreid en door velen bekeken. Het is overigens niks vreemds in showbizzland. Patricia Paay zagen we pis drinken en afgelopen zomer lekten foto’s uit van een masturberende Ferry Doedens.

Ik wil mensen inspireren of aan het lachen maken door een foto of een filmpje

Walt daar nou een beetje makkelijk aan te komen, zo’n seksfilmpje met een BN’er?

Beroepshalve móesten we het filmpje helaas eerst wel beoordelen, voordat we er iets over kunnen schrijven. Wat rondvragen in diverse WhatsAppgroepjes leverde binnen vijf minuten resultaat: zowel drie jaar geleden bij het pisgegraai van Paay als nu bij het gemasturbeer van Van Leer. Als er met zo’n simpel gemak een filmpje kan worden bemachtigd, heeft het ongetwijfeld een gigantisch bereik.

Als je ondeugend bent, nooit je telefoontje laten lopen

Wat is er zo beschamend aan het verspreide filmpje?

Er valt te zien hoe een duidelijk herkenbare Fred van Leer masturbeert in een tijgeronderbroek. Daarna dwingt de vunzige filmer hem om op bed te gaan liggen en een blunt in de hens te steken. Fred trekt flink eh, van leer. Hij blowt op commando en speelt met zijn kleine Fredje. Er wordt weleens vaker op hem gespuugd in de media, maar in het filmpje vliegen de speekselvlokken echt in het rond. Het eindigt traditioneel met een rokende schoorsteen. Zijn witte sokken moet hij wel even wassen, die zitten aan het einde zichtbaar vol spuug en sperma.

Wat vindt Fred van Leer van zichzelf ?

‘Ik wil mensen inspireren of aan het lachen maken door een foto of een filmpje. Maar al die narigheid, daar hou ik echt niet van.’

Wat vinden wij van Fred van Leer?

Filmpjes maken van intieme hobby’s blijft tricky en onverstandig. We hopen maar dat kinky bekend Nederland wat Leert van Fred.

ANGELA DE JONG staat op zijn blacklist

‘Ik vind het vreselijk triest wat Fred allemaal overkomt, maar ik vind het ook dapper dat hij er zo open over is. Ik hoop dat hij genoeg lieve mensen om zich heen heeft om er bovenop te komen. Ik heb ooit eens in mijn column in het AD geschreven dat hij opdook in een RTL-programma, samen met nog een paar RTL-collega’s. Ik had het toen over ‘uitgekauwde types als...’ en daar was Fred niet zo blij mee. Hij mag daar vooral zijn mening over hebben. Als ik over hem schrijf, mag hij daar iets van vinden. In Revu zei hij dat hij me nog geen punt en komma waard vindt, maar ik heb geen probleem met Fred. Wat ik van hem op tv vind? Nou, zo gek veel doet hij niet. Hij draaft af en toe op als jurylid, onder meer in I Can See Your Voice. Het is wel heel wrang dat op dezelfde avond dat hij mooie kijkcijfers scoort met de eerste aflevering van dat programma, bij Shownieuws bekend wordt dat er een seksfilmpje van hem is uitgelekt. Met zijn openhartigheid over zijn pieken en dalen in bijvoorbeeld Waar Is De Mol? raakt hij me meer dan met zijn hysterische optredens in sommige andere programma’s. Dat is een kwestie van smaak. Dat hij beter op hakken kan lopen dan de doorsnee dame, vind ik dan wel weer geweldig.’

Zo gek veel doet hij niet op tv

MARIANA VERKERK collega Holland’s Next Top Model

‘Vanuit Amerika krijg ik het natuurlijk ook mee wat er momenteel allemaal met Fred gebeurt. Ik vind: je privéleven blijft altijd je privéleven. Als je gekke dingen doet in je slaapkamer, moet je dat zelf weten. Maar dat hoeft en mag niet naar buiten! Ik vind het heel erg vervelend wat Fred is overkomen. Het is zéker niet de moeite waard om daarvoor je leven op te geven! Hij heeft iemand in zijn slaapkamer vertrouwd, die hij dus niet kon vertrouwen. Hij zal zich vanaf nu altijd af moeten blijven vragen wie hij echt kan vertrouwen. Dat lijkt me ontzettend vervelend. Ik wil Fred heel veel sterkte toewensen en ik hoop dat hij zich hier doorheen slaat. Wat Fred ook doet, het is het absoluut niet waard om zijn eigen leven voor op te offeren, voor niets of niemand. Je seksleven is je seksleven, daar mag je mee doen wat je wilt. Ik hoop dat karma terugslaat bij de persoon die dit heeft gefilmd en heeft verspreid.’

Je seksleven is je seksleven

CILLY DARTELL voormalig presentatrice Shownieuws

‘De discussie of een programma als Shownieuws het nieuws over dat filmpje van Fred van Leer wel of niet naar buiten had moeten brengen, vind ik een lastige. Met de snelheid van internet, social media en smartphones was er natuurlijk geen ontkomen aan dat het filmpje zich in moordend tempo zou verspreiden toen het eenmaal in omloop was. Het nieuws was dus sowieso wel aan het licht gekomen. Het is misschien de professionele hijgerigheid van een dergelijk programma om het als eerste te kunnen brengen. Om over onderwerpen te praten waarvan je weet dat de betrokkene het liever had laten rusten, dat vond ik in mijn tijd bij Shownieuws ook weleens lastig. Zeker als ik diegene ook persoonlijk kende. Ik heb het filmpje niet gezien en heb ook geen enkele behoefte daartoe, maar vanuit Florida volg ik natuurlijk wel het Nederlandse showbizznieuws. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen dat soort dingen maar klakkeloos verspreiden. Ik volg Fred op Instagram en voel de pijn gewoon. Dit heeft zo’n impact op iemands leven, dit blijft hem achtervolgen. Dit wens je niemand toe.’

Ik voel de pijn gewoon

MELISSA GOESTEN frettenfokkerij It Pompeblêd

‘Of een fret stinkt als huisdier? Mannetjes stinken meer dan vrouwtjes. Maar als je het mannetje castreert, valt het reuze mee. Waarom bellen jullie mij in verband met Fred van Leer? Oh ja: Fred is inderdaad ook gefokt. Gelukkig hebben mijn gefokte fretten niets te maken met verspreide seksvideo’s als ze zich voortplanten.’