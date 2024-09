Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 37ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Vrijheid van meningsuiting

Pavel Durov, oprichter van platform Telegram, werd onlangs gearresteerd. Mark Zuckerberg, ceo van Facebook, zegt onder druk te staan van het Witte Huis. En X-eigenaar Elon Musk ligt continu onder vuur. De vrijheid van meningsuiting komt steeds meer in gevaar. En de machthebbers zijn er niet op uit om collectieve onvrede te beteugelen, het gaat vooral om het smoren van kritiek.

Seksschandaal

Een spiritueel leider bekend als João de Deus werd op 15 september vorig jaar veroordeeld wegens talloze verkrachtingen en ander seksueel misbruik. Het is het grootste seksschandaal uit de Braziliaanse geschiedenis en het werd wereldnieuws omdat Oprah Winfrey de zogenaamde heilige buiten Brazilië beroemd had gemaakt. 'Pak mijn penis vast. Het is energie, het zal je genezen.'

Miss Nederland is nu Misslukt

Twee borstoperaties, liposuctie, diverse neusoperaties, lipfillers en natuurlijk botox, véél botox. Presentatrice en tv-maker Stephanie Tency deed het allemaal, maar het was nooit genoeg. In haar nieuwe documentaire Misslukt deelt de voormalig Miss Nederland haar diepste onzekerheid en de keiharde realiteit achter haar drang naar perfectie. 'Ik raakte ervan overtuigd dat ik dingen aan mezelf móést veranderen om mooi gevonden te worden.'

Margje Fikse: 'Ik vind het niet leuk als ze me braaf noemen'

Margje Fikse (49) heeft een rampjaar achter de rug. Ze raakte zowel haar plek bij Op1 als haar nieuwe programma Dit is Nederland kwijt en lag landelijk onder vuur vanwege haar reactie op een gast die live in de uitzending onwel werd. Maar bij de pakken neerzitten, dat is niet hoe de EO-presentatrice rolt. Schouders eronder en dóór, ook - of juist - als de seinen op rood staan.

Volksopstand tegen oliereus

In het Yasuni-natuurreservaat in Ecuador wordt een oneerlijk gevecht gevoerd. De stamleden van het inheemse Worani-volk probeert Petroecuador, de nationale oliemaatschappij van het land, te laten stoppen met hun olieboringen in het kwetsbare natuurgebied dat zij hun thuis noemen.