Nieuwe Revu 48 is nu uit!

De chaos is compleet bij Forum voor Democratie. Hamvraag: wie staat op als nieuwe lijsttrekker om de partij richting de komende verkiezingen te loodsen? Dat zou zomaar eens Annabel Nanninga kunnen zijn. Zelfde politieke ideeën als Thierry Baudet, alleen niet zo’n ongeleid projectiel als de gevallen partijleider. Vlak voor haar zwangerschapsverlof - en dus ook vóórdat de bom barstte bij FvD - sprak Leon Verdonschot uitgebreid met Nanninga. Gezien de huidige perikelen binnen de partij, is dit waarschijnlijk het laatste grote interview dat je de komende tijd zult lezen met een FvD-kopstuk. Nanninga heeft haarscherp voor ogen tot wat voor partij FvD moet uitgroeien: ‘De kernpunten zijn: heel streng op migratie, een pas op de plaats op dat gebied. Veel minder Europa. En ophouden met ons te schamen voor wie we zijn en waar we vandaan komen, met dat “weg met ons”. Verder zie ik een partij voor me waarin plaats is voor meerdere flanken, van libertarisch tot conservatief, inclusief de spanning die daar bij hoort.’

Toen de 18-jarige Guus Dubbelman uit Bennekom in 1976 zijn grote held Muhammad Ali ontmoette, kon hij niet bevroeden dat deze ontmoeting zijn leven zou veranderen. Maar dat gebeurde wel. ‘Muhammad Ali heeft mijn leven bepaald. Zonder hem was ik nooit fotograaf geworden. We waren bevriend. Muhammad Ali was mijn vriend.’ Guus blikt in dit nummer uitgebreid terug op zijn bijzondere vriendschap met de beste bokser die ooit heeft geleefd. Voor Nieuwe Revu selecteerde hij de mooiste foto’s die hij van Ali heeft gemaakt. Ook vertelt hij over die eerste ontmoeting in 1976, toen Guus urenlang in het Okura Hotel wachtte op de komst van Ali - en hem vervolgens doodleuk vertelde dat het niet netjes was dat hij zijn minnares had meegenomen naar Amsterdam, en niet zijn echtgenote.

Ter ere van het 30-jarig bestaan van maffiaklassieker Goodfellas - nu in 4K-gerestaureerde versie in de bioscoop te zien - schreef onze misdaadjournalist Erik Brouwer een geweldig verhaal over Henry Hill, de gangster op wiens leven Martin Scorsese zijn film baseerde. Hill was de zoon van een Iers-Amerikaanse vader en een Siciliaanse moeder en werkte zich in het New York van de jaren 60 en 70 omhoog bij de beruchte maffiafamilie Lucchese - totdat hij werd opgepakt en zijn voormalige werkgevers erbij lapte.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Zo hebben we een visueel eerbetoon aan de Capitole, de onverwoestbare prullenbak waarvan er duizenden op straat staan en die inmiddels geldt als een heuse design-klassieker. Ook in beeld: de miljoenensteden die het grootste risico lopen om als gevolg van de zeespiegelstijging te worden opgeslokt door het water.

