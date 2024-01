Laidback Luke: Ik ga voor goud op het WK kungfu

Geen glamour, jetset en in de vangrail geparkeerde Ferrari’s voor Laidback Luke. Hij is de stille kracht van de Nederlandse dance, de dj die zich als een vader ontfermt over jong talent. Hij is een paar keer heel hard op zijn bek gegaan, maar er altijd sterker van teruggekomen. En wereldkampioen kungfu, dat is hij ook. Dit weekend is hij in Hong Kong om op het WK zijn titel te verdedigen.

Fotografie Corné van der Stelt

Hoe schat jij je kansen in op het WK?

‘Vier jaar geleden, bij het vorige WK, deed ik mee in vijf categorieën. Ik heb toen vier gouden medailles gewonnen. Deze keer doe ik mee in drie kungfu-categorieën. Daar moet ik minstens één gouden plak kunnen halen.’

En dan ben je dus officieel kungfu-wereldkampioen. Hoe ziet het leven van zo’n kampioen eruit?

‘In de tijd van Bruce Lee en Kung Fu Fighting was dat groots. Kampioenen waren in die hoogtijdagen wereldsterren die heel veel geld verdienden met hun sport. Nu is het heel anders. Als je tegenwoordig wereldkampioen bent, mag je blij zijn als je je eigen school kunt runnen. Kungfu is underground gegaan, er valt geen reet mee te verdienen. Zelf vind ik dat niet erg. Ik vind de schoonheid van de sport en de levensstijl die erbij hoort echt geweldig.

Wanneer ben je met kungfu begonnen?

‘Als kind wilde ik altijd al kungfu doen, alleen zat er in het dorp waar ik woonde geen geschikte school. Dus werd het karate. Dat heb ik tot mijn veertiende gedaan. Vlak voor mijn zwartebandexamen ben ik gestopt, omdat ik wilde puberen. Na tien jaar puberen vond ik dat ik eigenlijk weer moest gaan sporten. Ik ben terechtgekomen bij de school van Mark Horton in Leiden en nooit meer weggegaan. Mark is nog steeds mijn sifu, mijn meester. Hij gaat één keer per maand met me mee op tour. Een jaar of zeven geleden heeft hij mijn kungfu naar een hoger niveau geholpen. Hij zag dat ik aan het struggelen was met mijn toerschema en werkdruk. Ik had inmiddels ook al een paar keer een burn-out gehad. Mark gaf me de gereedschappen om te voorkomen dat het nog een keer zou gebeuren. Zo heeft hij me geleerd op een heel andere manier met stress om te gaan.’

