Wie denkt Badr Hari wel dat hij is?

Een baby op komst: weer eens wat anders dan mishandelingen en celstraffen voor Hari?

Inderdaad is een stootje positief nieuws welkom in kamp-Hari. De geboren Amsterdammer die vecht onder de Marokkaanse vlag werd in 2007 de eerste K-1-zwaargewichtkampioen en in 2009 won hij de It’s Showtime-wereldtitel voor zwaargewichten. Doordat hij in opspraak raakte wegens incidenten binnen en buiten de ring, werden deze twee titels ingetrokken. Best een dreun voor een kickbokser van wereldniveau. Maar ja, hij had zich dan ook niet als een gentleman gedragen. In 2008 gaf hij Remy Bonjasky een trap na terwijl hij al op de grond lag; in 2012 sloegen en schopten Hari en zijn maten zakenman Koen Everink naar zo’n beetje alle afdelingen van het ziekenhuis. Daarna stroomden de aanklachten binnen; het hof achtte bewezen dat Hari in 2011 en 2012 vijf keer geweld gebruikte in Amsterdamse uitgaansgelegenheden, onder meer tegen Everink.

Deze jongen komt écht van een andere planeet. Ik woon daar alléén. Het is altijd feest en nooit negativiteit

Velen dachten aan het einde van zijn carrière, maar Hari kwam toch terug?

Na een tijdje brommen in de lik maakte Hari zijn comeback. Al werd hij vorig jaar toch nog even voor negentien maanden geschorst na een positieve dopingtest in 2018. Op 7 november zou hij als headliner op Glory 76 in Ahoy een partijtje knokken en kicken tegen Benjamin Adegbuyi, maar de veroordeelde vechtjas testte wéér positief. Ditmaal op corona. Hij voelde zich dusdanig ziek, dat hij dacht dat hij het niet zou halen, maar op 19 december neemt Hari het alsnog op tegen Adegbuyi. De locatie wordt niet bekendgemaakt, wel laat de organisatie weten dat het in een studio zal plaatsvinden zonder publiek. Beelden worden via pay-perview aangeboden.

Wat vindt Badr Hari van zichzelf?

‘Deze jongen komt écht van een andere planeet. Ik woon daar alléén. Het is altijd feest en nooit negativiteit.’

Je wint samen en je verliest samen. Ik heb daardoor een hele hoop troep over me heen gekregen. Maar ja, dat hoort erbij

Wat vinden wij van Badr Hari?

We horen geregeld dat er méér is tussen hemel en aarde, maar een vechtsporter van een andere planeet? Loop toch naar de maan.

ARNOLD VANDERLYDE voormalig bokskampioen

‘Zijn carrière volg ik zeker, maar dan op de achtergrond; ik blijf betrokken bij vechtsporten omdat ik analist ben bij bokswedstrijden. Het gevecht van Badr tegen Rico in Arnhem heb ik live gezien, maar ik ben natuurlijk geen kenner op kickboksgebied. Nee, ik heb er geen spijt van dat ik zelf nooit ben gaan kickboksen. Integendeel. Ik ben absoluut fan van het traditionele boksen, het Engelse boksen. Ik vind dat toch iets ethischer, iets netter, iets schoner. Het is technisch ook moeilijker. Vraag maar eens aan een kickbokser wat hij van gewoon boksen vindt: ze zullen het moeilijker vinden. Het vraagt meer van de sporter: lichaamsbeheersing, het conditioneren van technieken, voetenwerk, een mooie balans vinden. Het tactische spelletje is wat uitgebreider, wat moeilijker. Kickboksen heeft wat meer variatie met trappen en knieënwerk, waardoor er meer oorlog in de strijd komt. Bij boksen draait het meer om tactiek en techniek. Maar ik heb respect voor de kickboksfighters, ze weten echt wat strijd is. Wat er met Badr buiten de ring is gebeurd, is jammer. In het gevecht van het gewone leven heeft hij klappen en deuken opgelopen. Dat doet de sport geen goed en hem zelf ook niet. En dat terwijl hij zoveel sympathie heeft van de mensen; hij is ontzettend geliefd en heeft inderdaad een bepaalde charme. Maar in het gewone leven heeft hij een paar knock-downs gekregen omdat hij niet goed handelde. Hij heeft een kort lontje en een sterk ego; dat is jammer, maar als fighter is hij een van de grootste talenten. Vechtsport is niet alleen lichamelijke intelligentie, maar ook geestelijke intelligentie. In dat laatste is hij een paar keer geknapt. Ik hoop dat hij daar als mens en als persoon van heeft geleerd.’

Vechtsport is ook geestelijke intelligentie

MARCO VAN KAMPEN columnist

In De Limburger: ‘Badr Hari. Dopingzondaar en beroepsmishandelaar. Zijn strafblad is lijviger dan z’n palmares als kickbokser, maar dat belet louche figuren en Estelle Cruijff-achtige types er niet van om hem te aanbidden als het Opperwezen van de onderwereld. Nadat het volk was verwend met analyses van voormalige vechtjassen met een taalachterstand, tien reclameblokken en wat oefenpotjes om de ergste bloeddorst alvast te lessen, betrad Hari de arena onder een enorme hoodie, vastberaden om opponent Rico Verhoeven kennis te laten maken met zijn favoriete hobby: mensen gehandicapt trappen. In ronde drie gaf hij echter geblesseerd op. “Dit gun je niemand,” mompelde de verslaggever. Ik wel. Ik gun het Badr Hari. Tuig van de richel blijft tuig van de richel, ook al draagt het gouden bokshandschoenen.’

RICO VERHOEVEN aartsvijand

In radioprogramma Wakker! bij Omroep Brabant: ‘Ik heb niks tegen hem, ik haat hem niet. Het is niet dat ik hem niet mag, het is gewoon rivaliteit in de sport. We willen gewoon allebei de allerbeste zijn. Ik hoef hem niet te haten om gemotiveerd te zijn voor zo’n wedstrijd. Dus wie weet doen we een bakkie, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.’

Wie weet doen we een bakkie

MART SMEETS wandelende sportencyclopedie

‘Topsport en criminaliteit? Dat is niet een veel voorkomende combinatie, er schieten me geen voorbeelden te binnen. Ja, de Amerikaanse atlete Marion Jones, maar dat was ná haar carrière. Badr Hari volg ik niet. Ik volg helemaal geen vechtsporten. Totaal niet interessant voor mij. Waarom niet? Ik hou niet van vechten.’

LEON DE WINTER schrijver

In Elsevier: ‘Zijn aanwezigheid verstoort de mannelijke pikorde. Alle alfamannetjes raken van streek als Badr binnenstapt. En dat betekent dat er mannen zijn die hem uitdagen, zeker als ze gezopen en gesnoven hebben.’

Zijn aanwezigheid verstoort de mannelijke pikorde