Een nieuwe vibrator kopen? Hier moet je op letten!

Wij helpen je graag bij het kopen van je (eerste) vibrator.

Denk voor het kopen na over wat je van je nieuwe speeltje wilt. Het is de enige manier waarop je ervoor kunt zorgen dat je nieuwe vibrator aan jouw eisen en verwachtingen voldoet. Denk er goed over na, hij gaat namelijk wel eventjes mee!

Tip 1: begin met een kleine vibrator

Vibrators kunnen best intimiderend lijken en daarom is het als beginner makkelijker om met iets kleins te beginnen. Clitorisvibrators die uitsluitend voor uitwendige stimulatie zijn ontworpen, zijn meestal ideaal. Maar met opties zoals grote wand-achtige vibrators kan het moeilijk zijn om te anticiperen welke grootte bij jou past. Denk aan wat je het leukst vindt als je masturbeert en seks hebt! Als je jezelf met één vinger plezier doet, kan een grote of op een penis lijkende vibrator een beetje te veel worden.

Tip 2: kies uit verschillende soorten vibrators en stimuleringen

Er zijn verschillende vibrators: interne vibrators of een combinatie van externe en interne stimulatie.

- Inwendige vibrators. Deze worden ingebracht in de vagina, typisch voor degenen die genieten van penetratie en G-spot stimulatie. Inwendige vibrators zijn ideaal voor het raken van de G-spot of het nabootsen van een penis.

- Externe vibrators. Deze worden gebruikt op de clitoris en schaamlippen, als jij clitorale stimulatie nodig hebt tijdens de penetratie, met of zonder partner is een externe vibrator perfect.

- Combinatie vibrators. Deze vibrators hebben een combo van interne en externe stimulatie.

- Anaal vibrators. Wil je eens iets spannends uitproberen? Probeer dan eens te experimenteren met een anaal vibrator!

Tip 3: kijk altijd naar de online beoordelingen.

Aangezien iedereen een andere ervaring heeft met vibrators, kunnen de beoordelingen enorm verschillen. Kies zelf wat je fijn vindt, maar laat je wel adviseren.