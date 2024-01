De wonderlijke wereld van sekstoytesters: 'Ik heb een heerlijk beroep!'

Chantall is al 23 jaar de ongekroonde koningin van de seksspeeltjes. Op haar website climaximaal.nl geeft de recensent haar ongezouten mening over de nieuwste dildo’s, buttplugs en anaalkettingen. ‘Mijn ogen zijn soms groter dan mijn kut.’

‘Dit was mijn allereerste recensie.’ Trots wijst Chantall van den Heuvel (48) naar een opengeslagen Foxy uit 2001. De uitgeknipte foto van een gigantische, paarse vibrator springt in het oog, maar ook de glazen ‘design-dildo’ is een eyecatcher. In het kadertje ernaast: ‘Zelfs je schoonmoeder zal deze dildo verwarren met een kunstobject dat je hebt meegenomen tijdens een van je vakanties. Zowel vaginaal als anaal een heerlijke stimulatie. 99,90 gulden bij EDC Erotica Shops.’

In de publicatie, die Chantalls carrière als ’s lands eerste professioneel sekstoytester lanceerde, staat ook een ordinaire banaan afgebeeld. ‘Ja, dat werkt ook gewoon,’ zegt de expert, die een ongecontroleerde schaterlach daarbij niet kan onderdrukken. Dan begint ze de betreffende recensie voor te lezen: ‘Heb je geen vibrator in huis, maar toch zin in iets spannends? Dan kun je ook met groente en fruit naar hartenlust experimenteren. Zorg wel dat je de producten van tevoren goed wast en het is verstandig om een condoom over een banaan te doen. Voor nog geen gulden te koop bij de lokale groenteboer.’

Sinds die banaan is Chantall druk bezig geweest, heel druk. Op haar ‘werkkamer’ in een keurige woonwijk in Tiel glimt het van de vibrerende buttplugs, ergonomische Womanizers, op afstand bedienbare Satisfyers en een collectie dildo’s en vibrators waar de gemiddelde pornoster de hik van krijgt. ‘Welkom in 2024,’ lacht de ervaringsdeskundige. Sinds die beruchte banaan deelde Chantall al met ruim 1300 high-end sekstoys de lakens. ‘Voor de Foxy mocht ik tien speeltjes per maand testen voor mijn eigen rubriek, maar ik wilde meer,’ blikt zij terug, onderwijl poserend voor de fotograaf met in haar handen haar favoriete speeltje, de NJoy Pure Wand (‘een G-spot dildo met de perfecte vorm’).

‘Ik schreef al sinds 2001 over seks, drugs en uitgaan, als een van de eerste bloggers van Nederland. Daaruit vloeide in 2012 mijn website, Climaximaal.nl, voor het recenseren van seksspeeltjes. In ruil voor speeltjes publiceer ik een review op mijn website, inclusief een link naar de website van de winkel. Dat deed ik onder mijn pseudoniem Luna, omdat ik mijn ouders niet al te ongerust wilde maken.’ Lachend: ‘Uiteindelijk wist mijn moeder na een paar maanden natuurlijk precies waar ik mee bezig was, die was niet van gisteren.’

De eerste vraag van uw verslaggever: ‘Heb je al die monsterdildo’s helemaal naar binnen geschoven? Is dat nou lekker?’ Chantall hoeft daar niet lang over na te denken: ‘Nee! Dat kan ik dus niet en daar zal ik online ook altijd eerlijk over zijn. “Te groot, gaat niet lukken, maar kijk eens wat een mooie kleur!” De meeste heb ik wel zelf aangevraagd bij diverse seksshops, maar waren een gevalletje: mijn ogen waren groter dan mijn kut. Ze doen het overigens wel heel erg leuk op foto’s op Instagram en daar krijg ik ook de meeste reacties op, vooral van mannen: “Heb je die helemaal naar binnen gekregen? Hoe was ie?” Zelf ben ik uiteindelijk veel meer van klein, subtiel en sexy. BDSM-dingen ben ik ook niet zo van.’

Womanizers

Chantall stalt tien Womanizers uit op haar bureau. ‘Dit speeltje was tien jaar geleden revolutionair. Een vibrator op luchtdruk, fantastisch. Kijk, allemaal verschillende versies, van oud tot nieuw. En weet je wat nou de allerlekkerste is?’ Ze wijst naar een verouderd exemplaar uit 2015. ‘Vreemd toch? Het wereldje van sekstoys draait supersnel, maar er komt maar één of twee keer per jaar iets echt revolutionairs uit.’

In een van de vakken van Chantalls gigantische sekskast bewaart zij de speeltjes die nog getest moeten worden. ‘Het stapelt zich aardig op. Ik ontvang wekelijks nieuwe speeltjes van veel verschillende winkels. Het klinkt als een droomberoep, maar er komt veel bij kijken. Ik lig echt niet elke dag in bed met dildo’s te spelen. Schrijven, samenwerkingen onderhouden, contact met volgers, op de hoogte blijven van de nieuwste items. Testen doe ik eigenlijk maar één keer per week. Als ik dit fulltime zou doen, zou ik helemaal gek worden. Als ik bijvoorbeeld niet lekker in mijn vel zit, ga ik echt niet geil lopen doen met anaalkettingen of een hippe vibrator.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad775faae img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775faae img{#fig-65a9ad775faae img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad775faae img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775faae img{#fig-65a9ad775faae img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad775faae img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775faae img{#fig-65a9ad775faae img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Womanizers in alle soorten en maten.

‘Met een slecht speeltje ben ik binnen 5 minuten klaar. Een slechte recensie schrijven is nooit heel leuk, maar ik ben altijd eerlijk. Er zijn bedrijven die daarom niet meer met wij willen samenwerken. Prima. Met een lekker speeltje ben ik natuurlijk wat langer bezig. Na de sessie begin ik te schrijven, maak ik foto’s van de toy en publiceer ik mijn recensie online. Zodra een bezoeker op de link onder de recensie klikt en het speeltje vervolgens op die website aanschaft, krijgt ik daar een percentage van. Dat is mijn verdienmodel. Hiervan kan ik mijn huur en energierekening betalen. Om ook nog echt te kunnen leven, verkoop ik ook dromenvangers en werk ik sinds kort in een seksshop in Amsterdam. Fantastisch werk! De afgelopen 23 jaar ben ik best veel op mijzelf geweest. Nu ben ik weer onder de mensen en gebruik ik mijn kennis en ervaring op sekstoygebied. Laatst gaf ik nog advies over glijmiddel aan een vrouwtje van 75 jaar. Daar word ik heel blij van.’

@media (max-width: 679px){#fig-65a9ad775fc75 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775fc75 img{#fig-65a9ad775fc75 img.lazyloading{width: 0px;height: 300px;}}@media (min-width: 680px)#fig-65a9ad775fc75 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775fc75 img{#fig-65a9ad775fc75 img.lazyloading{width: 0px;height: 400px;}}

@media (max-width: 679px){#fig-65a9ad775fd38 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775fd38 img{#fig-65a9ad775fd38 img.lazyloading{width: 0px;height: 300px;}}@media (min-width: 680px)#fig-65a9ad775fd38 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775fd38 img{#fig-65a9ad775fd38 img.lazyloading{width: 0px;height: 400px;}}

In haar kleurrijke woonkamer krijg ik van Chantall een kopje koffie in een borstvormige mok, compleet met harde tepels. Dan vertelt zij over de minder leuke kanten van haar vak. ‘Ik ontvang veel berichtjes van mijn volgers. Veel positieve berichtjes en mensen die mij om advies vragen, maar er zit ook veel viezigheid tussen. Mannen die denken alles te mogen. “Wat is de grootste piemel die je ooit hebt gehad? Wat vind je van mijn piemel?” En dan met een dickpic erbij. Die krijg ik wekelijks. Die lui stuur ik vaak één gemene opmerking terug en dan blokkeer ik ze.’

‘Het klinkt als een droomberoep, maar er komt veel bij kijken. Ik lig echt niet elke dag in bed met dildo’s te spelen’

Ook in de slaapkamer dient een professionele sekstoytester altijd op haar hoede te zijn, vertelt Chantall. ‘Er is bij mij al eens een buttplug “naar binnen geschoten”, zeg maar. ‘Mijn toenmalige partner was ermee aan het spelen, toen ik hem ineens hoorde zeggen: “Oeps.” Man, ik was doodsbang. Ik rende naar de badkamer en had al mijn vingers nodig om het dingetje er weer uit te vissen. Het deed geeneens pijn.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad775fe78 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775fe78 img{#fig-65a9ad775fe78 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad775fe78 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775fe78 img{#fig-65a9ad775fe78 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad775fe78 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775fe78 img{#fig-65a9ad775fe78 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

‘Mijn ouders zijn altijd trots geweest op wat ik doe, al weet mijn vader nog steeds de helft niet. Logisch, die hoeft natuurlijk niet te lezen hoe zijn dochter de nieuwste Satisfyer beleeft. Ik ben zelf ook trots op mijn werk, maar je ontkomt niet aan het taboe op seks, dat nog steeds volop bestaat. Op sociale media krijg ik de raarste opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd. Dat ik een slet zou zijn, of dat ik een uitgelubberde kut zou hebben. En dan nog al die dickpics dus.’ Schaterlachend: ‘Maar verder heb ik een heerlijk beroep!’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad775ff7a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775ff7a img{#fig-65a9ad775ff7a img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad775ff7a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775ff7a img{#fig-65a9ad775ff7a img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad775ff7a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad775ff7a img{#fig-65a9ad775ff7a img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Twee vingers

Tess & Jay zijn een getrouwd stel en testen al zeven jaar beroepsmatig de allernieuwste seksspeeltjes, zowel alleen als gezamenlijk. ‘Natuurlijk stellen onze kinderen soms vragen over ons werk.’

‘Kijk, hier stop je je penis in. Voel maar.’ In opdracht van ’s lands enige mannelijke sekstoytester steek ik niet mijn penis, maar wel twee vingers in de kleine opening van de Fun Factory Manta, een high-end sekstoy. ‘Voel je die ribbeltjes? Die stimuleren het toompje van je eikel. Dat is echt fantastisch. Zeker als je ’m gebruikt terwijl je partner je pijpt.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad77600bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77600bb img{#fig-65a9ad77600bb img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad77600bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77600bb img{#fig-65a9ad77600bb img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad77600bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77600bb img{#fig-65a9ad77600bb img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Aan het woord is Jay, de mannelijke helft van tesstesst.nl: de digitale bijbel voor eenieder die zich graag even inleest alvorens over te gaan tot de consumptie van een vulvaklem, penispomp of pinpointvibrator. Al vele honderden speeltjes gingen door de keuring in de slaapkamer van Jay en Tess. Wie met zijn muis langs de menukopjes van hun website scrolt, zal zich ongetwijfeld meermaals achter de oren krabben. Van designer penisvibrators en zeewierglijmiddel tot ergonomische prostaatsimulators en op afstand bedienbare cockrings; niets is dit kleurrijke duo te gek.

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad77601ac img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77601ac img{#fig-65a9ad77601ac img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad77601ac img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77601ac img{#fig-65a9ad77601ac img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad77601ac img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77601ac img{#fig-65a9ad77601ac img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} De Fun Factory Manta wordt warm aanbevolen door het duo Tess & Jay.

‘Hoeveel buttplugs ik heb?’ herhaalt Jay desgevraagd. ‘Pffff. Stuk of dertig?’ Zijn vrouw geeft hem een bedenkelijke blik. ‘Nou, ik denk wel meer hoor.’ Jay: ‘Zou zomaar kunnen. Maar om je volgende vraag alvast vóór te zijn: nee, ik loop niet constant met een buttplug in mijn kont. En nee, ik heb er nu ook niets in zitten.’

Aan de grote, ronde tafel achterin seksshop Euphoria, in hartje Heerenveen, wordt hard gelachen. ‘Zo grappig is dat niet’, onderbreekt winkelier Mark ons. ‘Ik maak het hier vaak genoeg mee. Klanten die met een een tril-ei of buttplug de winkel binnenlopen en dan zeggen: “Hallo, ik kom er niet uit met de app-bediening. Wacht, ik probeer ’m even aan te zetten.” Dan moet ik ze tegenhouden: “Nou, doe maar niet.” Het kan erger. Sommige mannen staan hier weleens met hun lul in hun hand cockrings te passen. Die schop ik er direct uit. Of ik bel de politie.’

Van die wanten weet ook Tess, de Almeerse die haar indrukwekkende kennis van pikant speelgoed opdeed achter de balie van verschillende sexshops. ‘Fantastisch werk, maar verkopen is natuurlijk een bepaalde techniek,’ legt zij uit. ‘Ik was die spullen aan het verkopen, dus ik was er nooit 100 procent eerlijk over. Ik voelde een drang om meer de voorlichtingskant op te gaan. Toen ik de website van Luna eenmaal ontdekte, destijds de enige tester van Nederland, dacht ik: dat wil ik ook. Ik had toen al een flinke collectie vibrators in huis, want van mijn werkgevers kreeg ik altijd leuke personeelskorting. En kennis en ervaring had ik na al die jaren ook meer dan genoeg. Jay, die al zijn hele leven met marketing en internet bezig was, hielp mij om de website te maken en toen kon ik direct aan de slag.’

Piemels en prostaten

De helpende hand van Jay reikte al snel verder dan alleen maar de technische kant. Jay, terugblikkend op zijn eigen carrièreswitch: ‘Toen Tess eenmaal begon met testen, merkten we dat er best veel tussenzat voor piemels en prostaten. Dat leek mij wel wat. Bovendien was er nog geen mannelijke toytester in Nederland. Mijn nieuwe werk heb ik toen niet direct verkondigd aan mijn ouders. Wel besloten Tess en ik al snel: als wij hiermee taboedoorbrekend willen zijn, en dat was zeker ons doel, moeten wij zelf die eerste stap nemen. Dus stonden we al snel met onze hoofden in de Volkskrant, open en bloot te vertellen over onze favoriete dildo’s en buttplugs. Toen wisten mijn ouders het ook vrij snel.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad7760439 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760439 img{#fig-65a9ad7760439 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad7760439 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760439 img{#fig-65a9ad7760439 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad7760439 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760439 img{#fig-65a9ad7760439 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Tess: ‘We hebben twee zoons van 13 en 14 jaar. Zij weten wat papa en mama voor werk doen en zijn er helemaal chill mee.’ Lachend: ‘Eigenlijk boeit het hun weinig, zoals iedere puber over zijn ouders denkt.’ Jay: ‘Natuurlijk stellen zij weleens vragen. Over de speeltjes die in ons huis rondslingeren, of over seksualiteit in het algemeen. Daar geven wij heel normaal antwoord op. Niet in detail, maar op een manier die bij hun leeftijd past. En altijd met de vraag: weet je zeker dat je hier meer over wilt weten? We maken er thuis geen groot ding van.’

Tess: ‘We liggen niet de hele dag in bed te spelen met dildo’s en cockrings. Het testen zelf is eigenlijk maar een klein deel van ons werk. De meeste tijd is het “gewoon werk”: schrijven, foto’s en filmpjes maken, podcasts opnemen, contacten leggen en onderhouden, marketing. Ik schrijf twee reviews per week, Jay doet er eentje.’

Tess en Jay zagen de bezoekersaantallen van hun website in de afgelopen zeven jaar gestaag groeien. ‘We zitten inmiddels op 45.000 unieke bezoekers per maand,’ zegt Jay. ‘We verdienen voornamelijk aan mensen die, na het lezen van onze reviews, op de link van het product klikken en de toy vervolgens daadwerkelijk aanschaffen bij de betreffende webshop.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad7760585 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760585 img{#fig-65a9ad7760585 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad7760585 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760585 img{#fig-65a9ad7760585 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad7760585 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760585 img{#fig-65a9ad7760585 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

‘Momenteel testen we een fuckmachine, zo’n groot apparaat met een stootpaal waar je een dildo aan vastmaakt. Dat is nog net geen Ikea-bouwpakket’

Die recensies zijn lang niet altijd lovend. ‘Wat een veel te dure bagger,’ lezen wij bijvoorbeeld halverwege de recensie van de Lelo Tor 3 Cockring. ‘Wij zijn objectief en schrijven ook op als dingen kut zijn,’ legt Jay uit. ‘We zouden hier veel meer geld mee kunnen verdienen als wij alleen nog maar producten de hemel in prijzen. Maar dat willen wij niet. We geven onze eerlijke mening. Dat weten de producenten ook. Op slechte recensies reageren zij altijd positief. Vaak gaan ze echt aan de slag met onze feedback voor een betere versie van hun product.’

Tess: ‘We hebben inmiddels deals gesloten met tientallen seksshops over de hele wereld. Van sommige leveranciers krijgen we één product per jaar, van anderen hele dozen vol en dan iedere maand. Het begint thuis aardig vol te raken. Sommige speeltjes zijn echt huge. Momenteel testen we een fuckmachine, zo’n groot apparaat met een stootpaal waar je een dildo aan vastmaakt. Dat is nog net geen Ikea-bouwpakket.’

Jay: ‘Onze postbode kijkt vaak op van de hoeveelheid pakketjes die wij opgestuurd krijgen. We hebben nu zo’n 2500 speeltjes thuis liggen, schat ik. Waarvan maar driehonderd voor penis of prostaat.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad77606a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77606a3 img{#fig-65a9ad77606a3 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad77606a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77606a3 img{#fig-65a9ad77606a3 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad77606a3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77606a3 img{#fig-65a9ad77606a3 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Een door vrouwen gedomineerde markt weigert Jay het te noemen, maar de combinatie van mannen en sekstoys blijft een lastige, erkent hij. ‘Ik krijg weleens de vraag: heb je nooit seks of zo? Kan je geen chick scoren? Of: ben je homo?’

Tess: ‘Die vraag heb ik nou nog nooit gekregen, of ik geen vent kan scoren. Da’s toch gek?’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad7760798 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760798 img{#fig-65a9ad7760798 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad7760798 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760798 img{#fig-65a9ad7760798 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad7760798 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760798 img{#fig-65a9ad7760798 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Jay: ‘Nee, want een vrouw met een vibrator hoort in de fantasie van mannen. Een man met een speeltje is direct zielig en triest. Dat stigma beperkt zich tot de welbekende toetsenbordterroristen. Op straat word ik weleens herkend en dan zijn mensen gewoon heel tof, dankbaar voor mijn recensies zelfs. Hooguit weten zij zich geen houding te geven. De narigheid komt vooral via sociale media. Daar bestaan blijkbaar nog steeds mensen die vinden dat ik de wereld aan het bederven ben. Ik heb al drie doodsbedreigingen gehad. Dan doe ik aangifte, maar dan zijn ook die profielen de volgende dag weer verdwenen. Lafaards.’

Jay: ‘De eerste keer mezelf anaal bevredigen was wel een dingetje. Ik was een jaar of zeventien en bedacht: dat wil ik wel uitproberen. Dat was direct raak. Wie als man zijn eerste orgasme krijgt zonder zijn penis te stimuleren, weet echt niet wat hem overkomt. Vergelijk het gerust met iemand die voor de eerste keer drugs gebruikt. Euforisch. Een totaal andere sensatie dan een blowjob of penetratie. Ik raad het iedereen met een prostaat aan. Vooral de Trident Helix van Aneros, een prostaatmasserende dildo die je heerlijk laat klaarkomen.’

Masturbator

Een andere categorie die Jay bezighoudt is de masturbator. ‘Seksmachines benader ik altijd sceptisch,’ zegt de expert daarover. ‘Doorgaans zijn deze erg duur en stelt het weinig voor.’ Over een handjevol masturbators is Jay echter lyrisch. ‘Een aantal jaar geleden schreef ik een recensie over de KYO Piston. Die machine was zijn tijd ver vooruit. Met de Piston voel je echt of je een kut, een kont of een mond aan het neuken bent, afhankelijk van de sleeve (de uitneembare binnenkant van een masturbator, red.) die je erin stopt. Het voelt heel realistisch. Ook fantastisch is de KYO F-MOTION, die naast zuigen en trillen ook roterende stimulaties afgeeft. Echt fantastisch.’ En toch: ‘De perfecte sekstoy bestaat niet. Seks is voor iedereen iets heel persoonlijks. Ik kan iets heel lekker vinden, maar jouw piemel kan daar heel anders over denken.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad77608ad img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77608ad img{#fig-65a9ad77608ad img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad77608ad img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77608ad img{#fig-65a9ad77608ad img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad77608ad img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad77608ad img{#fig-65a9ad77608ad img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

‘Seks is voor iedereen iets heel persoonlijks. Ik kan iets heel lekker vinden, maar jouw piemel kan daar heel anders over denken’

Maar hoe zit het dan met die veelbelovende, hyperrealistische sekspoppen? ‘Ik snap dat er mensen zijn die blij worden van zo’n heel nagebouwd lichaam, maar persoonlijk vind ik het stoeien met 19 kilo aan dood gewicht niet heel sexy. De poppen voelen soms heel realistisch aan, maar van standje wisselen met zo’n zwaar ding is echt een gedoe. En de boel schoonmaken achteraf is ook niet echt een pretje. Mijn kwakje uit zo’n kleine gleuf spoelen is niet leuk. Dat schrijf ik ook op in mijn recensie.’

Het is een onvermijdelijk kwaad in het leven van de sekstoytester: het schoonmaakwerk. Over de gevaren van vieze sekstoys – schimmels, bacteriële infecties, een ontstoken blaas – communiceren producenten te slecht, vindt Tess. ‘Daarom focussen wij ons gericht op toys van veilige, niet-poreuze materialen. Gelukkig zijn de meeste toys heel makkelijk schoon te krijgen. Al moet ik zeggen: bij vrouwenspeeltjes wordt daar meer over nagedacht dan bij de mannen.’ Kijkend naar Jay: ‘Die masturbators van jou krijg je nooit helemaal schoon. Glijmiddel, lichaamsvocht, sperma, zeep; het blijft allemaal achter in die kleine gaatjes binnenin de toy.’

Jay: ‘Klopt, maar dat wordt steeds beter. Vaak trek je de sleeve er zo uit, keer je binnenstebuiten en was je even onder de kraan met water en zeep.’

Toch moet de voorraad van Jay en Tess met enige regelmaat worden ververst. Jay: ‘Oude poppen gaan gewoon in vuilniszakken bij het grofvuil. Ik heb weleens een inspecteur van de gemeente aan de deur gehad. Moest ik uitleggen wat ik zojuist bij het grofvuil had gedumpt. “Dat zie je toch?” zei ik. “Dat is een heupmasturbator.” Die vent was heel christelijk en schrok zich rot. “Viezigheid”, noemde hij het.’

Taboedoorbrekend: dat is hoe Tess en Jay zeven jaar geleden de wedstrijd in gingen. Of zij daarin zijn geslaagd, kun je jezelf hardop afvragen. Een aantal jaren geleden won een seksspeeltje de Robotics Innovation Award op de prestigieuze Consumer Electronics Show in Las Vegas, maar die onderscheiding werd direct teruggefloten door de fatsoenspolitie. ‘Immoreel’ en ‘te obsceen’, luidde het eindoordeel. En dit jaar was er ook in Nederland de nodige ophef rondom het besluit van twee Groningse Jumbo-winkels om seksspeeltjes van Easytoys aan te bieden tussen de komkommers, pindakaas en luiers. ‘Het is een minachting voor de onschuld van onze kinderen, dat Jumbo seksspeeltjes verkoopt,’ zo valt er te lezen in de petitie van een grote groep tegenstanders. ‘Dit wakkert de nieuwsgierigheid naar seks mogelijk veel te vroeg aan. Jumbo normaliseert op deze manier taboeonderwerpen als masturbatie en fetisj voor beïnvloedbare jonge geesten.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad7760ae7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760ae7 img{#fig-65a9ad7760ae7 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad7760ae7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760ae7 img{#fig-65a9ad7760ae7 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad7760ae7 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760ae7 img{#fig-65a9ad7760ae7 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Jay: ‘Onzin natuurlijk. Alsof kinderen de hele dag bezig zijn met seks. Dit soort reacties zul je altijd houden.’

Tess: ‘Het is goed dat Jumbo speeltjes zichtbaar maakt, maar of een supermarkt de juiste plek is?

Jay: ‘Een gemiddelde Jumbo-medewerker zal het verschil tussen glijmiddel op water- of siliconenbasis niet weten.’

@media (max-width: 680px){#fig-65a9ad7760bf6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760bf6 img{#fig-65a9ad7760bf6 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65a9ad7760bf6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760bf6 img{#fig-65a9ad7760bf6 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65a9ad7760bf6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a9ad7760bf6 img{#fig-65a9ad7760bf6 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Winkelier Mark: ‘Sommige mannen staan hier weleens met hun lul in hun hand cockrings te passen.’

Tess: ‘Toys liggen al langer in de schappen van winkels als Hema, Etos en Hunkemöller. Ik denk wel dat we als samenleving verder zijn dan zeven jaar geleden. De Satisfyer heeft daar voor een groot deel aan bijgedragen. Dat speeltje heeft sekstoys hipper en betaalbaarder gemaakt. Je hebt zelfs kleine Satisfyers als kerstboomversiering.’

Jay: Sekstoys gaan harder dan iPhones. Er komen echt constant nieuwe dingen uit.’

Tess: ‘We merken dat mensen door onze recensies, filmpjes en podcasts zelf ook meer open over seks en seksualiteit durven te praten. Via onze socials ontvangen we dagelijks lieve berichtjes van onze volgers, maar ook intieme vragen. Mensen die al jarenlang geen orgasme meer hebben gehad, mensen met relatieproblemen, of iemand die niet weet hoe hij zijn interesse in sekstoys bespreekbaar maakt met zijn partner. Als ik die mensen kan helpen met mijn advies of ervaring, word ik helemaal warm van binnen.’

Jay: ‘Een man van 82 jaar berichtte mij onlangs dat hij zijn seksleven opnieuw had ontdekt dankzij onze website. Dan slaap ik weer goed.’